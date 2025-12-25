Adevărul întâlnirii dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck chiar înainte de Crăciun. De ce au ieșit cei doi în oraș, de fapt

Deși au finalizat divorțul la începutul acestui an, Jennifer Lopez și Ben Affleck continuă să se reunească, cel mai recent ei fiind surprinși, în weekend, când au mers împreună la cumpărături, alături de Samuel, fiul lui Affleck.

Acum, o sursă apropiată acestora a dezvăluit adevărul despre ieșirea lor în oraș, despre care presa a vorbit foarte mult în ultimele zile, scrie Page Six.

„S-au întâlnit și au mers la cumpărături împreună. Jen și Ben păreau bine. Atenția a fost în principal asupra lui Sam”, a declarat sursa.

Potrivit revistei People, adolescentul a fost „entuziasmat și vorbăreț” în timpul sesiunii de cumpărături cu tatăl său și fosta sa mamă vitregă.

„Au cumpărat cadouri din mai multe magazine de lux. Jen a pus o mulțime de întrebări și a luat cadouri pentru copiii lui Ben. Au sosit și au plecat separat”, a adăugat sursa.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună înainte de Crăciun

Jennifer Lopez și Ben Affleck au mers împreună într-o mică plimbare de sărbători alături de fiul lui Affleck, Samuel, la mai puțin de doi ani de la despărțire.

Vestea i-a surprins pe unii dintre fanii celor doi, care au considerat că relația dintre ei este una rece după despărțire. Însă Lopez și Affleck au, totuși, un trecut împreună și au format o familie extinsă, fie care cu copiii săi, din relațiile anterioare, așa că, cel mai probabil, au ales să facă acest „sacrificiu” de dragul celor mici.

La Brentwood Country Mart, foștii soți s-au oprit la magazinele de haine de lux Sezane și Doen, înainte de a se îndrepta spre piața Farmshop, pentru ca toți trei să poată mânca ceva împreună. Acest lucru vine la o săptămână după ce ei s-au întâlnit și la la o serbare școlară, unde copiii lor, Emme și Fin, au cântat împreună.

Jennifer Lopez și Ben Affleck nu au copii împreună. În timpul relației și căsătoriei lor (2022–2025), au format o familie extinsă datorită copiilor din relațiile anterioare, dar nu au avut niciodată copii biologici împreună. Jennifer Lopez are doi copii – gemenii Max și Emme – din fosta căsătorie cu Marc Anthony, în timp ce Ben Affleck are trei copii — Violet, Seraphina și Samuel — din căsătoria sa cu Jennifer Garner.

CITEȘTE ȘI:

Jennifer Lopez a încins atmosfera din Las Vegas într-o ținută extrem de minusculă! Fanii au făcut ochii cât cepele!