Jennifer Lopez a băgat frica în apropiații ei, după despărțirea de Ben Affleck. Planurile artistei pentru anul 2026 îi îngrijorează pe cei dragi

Jennifer Lopez se îndreaptă spre noul an cu un plan îndrăzneț, care implică mai multe operații estetice, o decizie care îi îngrijorează pe apropiații artistei.

Cântăreața, în vârstă de 56 de ani, i-a uimit recent pe fani și pe cei dragi prin efectuarea unei operații de sâni „care îi îmbunătățește starea de spirit”, ceea ce a determinat-o să apeleze și la alte „retușuri” pentru a-și îmbunătăți aspectul.

Jennifer Lopez a băgat frica în apropiații ei

Astfel, J Lo. ar intenționa ca în anul care vine să își facă mai multe intervenții, astfel că persoanele apropiate ei sunt îngrijorate că aceste operații i-ar putea afecta sănătatea și chiar cariera, scrie Radar Online.

Recent, Lopez a apărut la o nuntă desfășurată în India, iar imaginile cu ea au stârnit speculații referitoare la o posibilă intervenție chirurgicală la nivelul sânilor. Iar acum fanii sunt îngrijorați că acesta ar putea fi numai începutul.

Evenimentul la care a participat Lopez în India a fost prima sa apariție publică organizată de la divorțul de Ben Affleck (53 de ani), pronunțat acum aproape un an. De altfel, anul 2025 nu a fost unul deloc bun pentru diva americană, fiind marcat de eșecuri personale, profesionale, dar și de critici din partea fanilor.

Apropiații lui Jennifer Lopez sunt îngrijorați

Acum, apropiații lui Jennifer Lopez spun că aceasta intenționează să înceapă anul 2026 cu o serie de noi proceduri menite să-i readucă încrederea și să-și „reconstruiască” imaginea de sine..

„Jennifer crede că operația la sâni i-a schimbat radical situația. Continuă să spună că i-a schimbat complet mentalitatea, motiv pentru care deja are în vedere mai multe proceduri. Crede că așa își recapătă încrederea în sine”, a declarat o sursă apropiată acesteia.

O altă sursă a întărit declarațiile, spunând că acum Lopez „analizează toate celelalte lucruri pe care le-ar putea ajusta la corpul ei”.

„Dar cei dragi sunt îngrijorați că este începutul unei pante alunecoase și că ar putea ajunge o altă victimă a operațiilor estetice din showbiz și să arate groaznic”, adaugă sursa.

Fanii lui Lopez au observat pentru prima dată noua ei transformare în septembrie, când a postat fotografii din interiorul casei sale de 18 milioane de dolari din Hidden Hills, California.

