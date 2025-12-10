Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Jennifer Lopez a băgat frica în apropiații ei, după despărțirea de Ben Affleck. Planurile artistei pentru anul 2026 îi îngrijorează pe cei dragi

Jennifer Lopez a băgat frica în apropiații ei, după despărțirea de Ben Affleck. Planurile artistei pentru anul 2026 îi îngrijorează pe cei dragi

De: Daniel Matei 10/12/2025 | 22:10
Jennifer Lopez a băgat frica în apropiații ei, după despărțirea de Ben Affleck. Planurile artistei pentru anul 2026 îi îngrijorează pe cei dragi
Sursa foto: Profimedia

Jennifer Lopez se îndreaptă spre noul an cu un plan îndrăzneț, care implică mai multe operații estetice, o decizie care îi îngrijorează pe apropiații artistei.

Cântăreața, în vârstă de 56 de ani, i-a uimit recent pe fani și pe cei dragi prin efectuarea unei operații de sâni „care îi îmbunătățește starea de spirit”, ceea ce a determinat-o să apeleze și la alte „retușuri” pentru a-și îmbunătăți aspectul.

Jennifer Lopez a băgat frica în apropiații ei

Astfel, J Lo. ar intenționa ca în anul care vine să își facă mai multe intervenții, astfel că persoanele apropiate ei sunt îngrijorate că aceste operații i-ar putea afecta sănătatea și chiar cariera, scrie Radar Online.

Recent, Lopez a apărut la o nuntă desfășurată în India, iar imaginile cu ea au stârnit speculații referitoare la o posibilă intervenție chirurgicală la nivelul sânilor. Iar acum fanii sunt îngrijorați că acesta ar putea fi numai începutul.

Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursa foto: Instagram

Evenimentul la care a participat Lopez în India a fost prima sa apariție publică organizată de la divorțul de Ben Affleck (53 de ani), pronunțat acum aproape un an. De altfel, anul 2025 nu a fost unul deloc bun pentru diva americană, fiind marcat de eșecuri personale, profesionale, dar și de critici din partea fanilor.

Apropiații lui Jennifer Lopez sunt îngrijorați

Acum, apropiații lui Jennifer Lopez spun că aceasta intenționează să înceapă anul 2026 cu o serie de noi proceduri menite să-i readucă încrederea și să-și „reconstruiască” imaginea de sine..

„Jennifer crede că operația la sâni i-a schimbat radical situația. Continuă să spună că i-a schimbat complet mentalitatea, motiv pentru care deja are în vedere mai multe proceduri. Crede că așa își recapătă încrederea în sine”, a declarat o sursă apropiată acesteia.

Sursa foto: Instagram

O altă sursă a întărit declarațiile, spunând că acum Lopez „analizează toate celelalte lucruri pe care le-ar putea ajusta la corpul ei”.

„Dar cei dragi sunt îngrijorați că este începutul unei pante alunecoase și că ar putea ajunge o altă victimă a operațiilor estetice din showbiz și să arate groaznic”, adaugă sursa.

Fanii lui Lopez au observat pentru prima dată noua ei transformare în septembrie, când a postat fotografii din interiorul casei sale de 18 milioane de dolari din Hidden Hills, California.

CITEȘTE ȘI:

Jennifer Lopez a luat o sumă fabuloasă în weekend! India a fost mai mult decât darnică cu artista

Câte operații estetice are Daniela Gyorfi, de fapt. A spus adevărul gol-goluț: ”Altele nu recunos

Tags:
Iți recomandăm
Casa Albă n-a mai văzut așa ceva! Trump a transformat Biroul Oval în cea mai exclusivistă gală a anului
Showbiz internațional
Casa Albă n-a mai văzut așa ceva! Trump a transformat Biroul Oval în cea mai exclusivistă gală a…
Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur. Dueluri grele între monștri sacri!
Showbiz internațional
Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur. Dueluri grele între monștri sacri!
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest...
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să îngheț”
Adevarul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget,...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Digi 24
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la...
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei
Gandul.ro
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Cine a omorât-o pe influencerița Stefanie, de fapt. Apropiații sunt în stare de șoc!
Ținuta transparentă purtată de Mădălina Ghenea la Gala Elle 2025. Toți au făcut ochii cât cepele!
Ținuta transparentă purtată de Mădălina Ghenea la Gala Elle 2025. Toți au făcut ochii cât cepele!
Marius Tucă Show începe joi, 11 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 11 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
BANC | Femeile și anunțurile matrimoniale
BANC | Femeile și anunțurile matrimoniale
Doliu în lumea muzicii! Artistul a fost găsit mort în casă: l-a înjunghiat propriul fiu
Doliu în lumea muzicii! Artistul a fost găsit mort în casă: l-a înjunghiat propriul fiu
Ținuta atipică purtată de Dana Rogoz la Gala Elle 2025. Rar o vezi așa!
Ținuta atipică purtată de Dana Rogoz la Gala Elle 2025. Rar o vezi așa!
Vezi toate știrile
×