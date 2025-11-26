Jennifer Lopez a luat o sumă fabuloasă în weekend! India a fost mai mult decât darnică cu artista

Jennifer Lopez este criticată de aproape toată India după ce a fost plătită cu milioane de dolari să cânte la nunta unui miliardar și a purtat o ținută considerată prea provocatoare. Hei, LĂSAȚI-O PE JLO ÎN PACE!

Jennifer Lopez a câștigat un purcoi de bani weekendul acesta în India, unde ar fi primit aproximativ 2 milioane de dolari pentru a cânta câteva melodii la nunta unei familii miliardare. Așa onorariu mai zic și eu! Totuși, apariția ei a generat controverse, după ce pe rețelele sociale au apărut imagini cu ținutele pe care le-a purtat, considerate de unii utilizatori „nepotrivite” sau „lipsite de sensibilitate culturală”.

Lopez a fost atacată de troli!

Conform Bar Stool Sports, trolii lui Jennifer au criticat faptul că artista de 56 de ani a ales ținute foarte îndrăznețe într-un context tradițional, unii comparându-le cu ținute de striptease. Pe de altă parte, mulți au considerat reacțiile exagerate, argumentând că Lopez arată excelent și are tot dreptul să se exprime artistic așa cum dorește.Până la urmă India este țara Bollywodului așa că nu văd de ce ne-am șoca!

Nunta a fost una extrem de luxoasă, cu un buget estimat la 6,7 milioane de dolari. Mireasa, Netra Mantena, fiica mogulului farmaceutic indian Rama Raju Mantena, s-a căsătorit cu antreprenorul în tehnologie Vamsi Gadiraju în Udaipur, într-o locație celebră pentru apariția ei în filmul James Bond – Octopussy.

Jennifer Lopez a jucat la două capete, a muncit dar s-a și distrat ea fiind atât invitată cât și interpretă, iar printre participanți s-au numărat numeroase vedete de la Bollywood, precum și personalități internaționale. Artista a susținut un show energic, purtând mai multe costume de scenă mulate sau transparente, interpretând hituri precum Waiting for Tonight și On the Floor.

Totuși, fastul evenimentului a generat și critici locale, unii considerând că au fost risipiți prea mulți bani pentru o singură nuntă. India rămîne o țară a contrastelor unde poți sări de la sărăcie lucie la bogăție opulentă.

În ciuda controverselor, Lopez continuă să rămână într-o formă excelentă și se pregătește pentru următoarele spectacole din Las Vegas, programate pentru finalul anului și pentru 2026.

Artista rămâne una dintre cele mai apreciate figuri ale industriei muzicale, iar aparițiile ei – fie că este vorba despre rochia iconică verde de la începutul anilor 2000 sau despre show-ul de acum – continuă să atragă atenția publicului din întreaga lume. Go girl!

