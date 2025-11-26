Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Jennifer Lopez a luat o sumă fabuloasă în weekend! India a fost mai mult decât darnică cu artista

Jennifer Lopez a luat o sumă fabuloasă în weekend! India a fost mai mult decât darnică cu artista

De: Diana Cernea 26/11/2025 | 16:34
Jennifer Lopez a luat o sumă fabuloasă în weekend! India a fost mai mult decât darnică cu artista
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Jennifer Lopez este criticată de aproape toată India după ce a fost plătită cu milioane de dolari să cânte la nunta unui miliardar și a purtat o ținută considerată prea provocatoare. Hei, LĂSAȚI-O PE JLO ÎN PACE!

Jennifer Lopez a câștigat un purcoi de bani weekendul acesta în India, unde ar fi primit aproximativ 2 milioane de dolari pentru a cânta câteva melodii la nunta unei familii miliardare. Așa onorariu mai zic și eu! Totuși, apariția ei a generat controverse, după ce pe rețelele sociale au apărut imagini cu ținutele pe care le-a purtat, considerate de unii utilizatori „nepotrivite” sau „lipsite de sensibilitate culturală”.

 

Lopez a fost atacată de troli!

Conform Bar Stool Sports, trolii lui Jennifer au criticat faptul că artista de 56 de ani a ales ținute foarte îndrăznețe într-un context tradițional, unii comparându-le cu ținute de striptease. Pe de altă parte, mulți au considerat reacțiile exagerate, argumentând că Lopez arată excelent și are tot dreptul să se exprime artistic așa cum dorește.Până la urmă India este țara Bollywodului așa că nu văd de ce ne-am șoca!

În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

 

Nunta a fost una extrem de luxoasă, cu un buget estimat la 6,7 milioane de dolari. Mireasa, Netra Mantena, fiica mogulului farmaceutic indian Rama Raju Mantena, s-a căsătorit cu antreprenorul în tehnologie Vamsi Gadiraju în Udaipur, într-o locație celebră pentru apariția ei în filmul James Bond – Octopussy.

Jennifer Lopez a jucat la două capete, a muncit dar s-a și distrat ea fiind atât invitată cât și interpretă, iar printre participanți s-au numărat numeroase vedete de la Bollywood, precum și personalități internaționale. Artista a susținut un show energic, purtând mai multe costume de scenă mulate sau transparente, interpretând hituri precum Waiting for Tonight și On the Floor.

Jennifer Lopez, sursă: social media

Totuși, fastul evenimentului a generat și critici locale, unii considerând că au fost risipiți prea mulți bani pentru o singură nuntă. India rămîne o țară a contrastelor unde poți sări de la sărăcie lucie la bogăție opulentă.

În ciuda controverselor, Lopez continuă să rămână într-o formă excelentă și se pregătește pentru următoarele spectacole din Las Vegas, programate pentru finalul anului și pentru 2026.

Artista rămâne una dintre cele mai apreciate figuri ale industriei muzicale, iar aparițiile ei – fie că este vorba despre rochia iconică verde de la începutul anilor 2000 sau despre show-ul de acum – continuă să atragă atenția publicului din întreaga lume. Go girl!

CITEȘTE ȘI: Cum a reacționat Jennifer Lopez după ce a fost umilită în Istanbul. A fost împiedicată să intre într-un magazin Chanel

NU RATA: Ce a primit Jennifer Lopez din partea românilor, la București. Artista s-a lăudat pe internet

 

Tags:
Iți recomandăm
Imagini bizare cu Calvin Klein la 83 de ani, balansând între glorie și asfalt, în timp ce iubitul tinerel… se concentrează pe arta de a nu face nimic!
Showbiz internațional
Imagini bizare cu Calvin Klein la 83 de ani, balansând între glorie și asfalt, în timp ce iubitul…
Donald Trump și trauma purcelușului: Cum a ajuns o insultă din anii ‘80 să îi bântuie și azi discursurile
Showbiz internațional
Donald Trump și trauma purcelușului: Cum a ajuns o insultă din anii ‘80 să îi bântuie și azi…
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
Mediafax
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un...
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Digi24
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Mediafax
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Digi 24
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul....
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
Digi24
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost ...
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal”
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Zilele din decembrie în care să împodobești bradul. Așa atragi banii, liniștea și armonia în familie
Zilele din decembrie în care să împodobești bradul. Așa atragi banii, liniștea și armonia în familie
Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20
Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20
Cât costă 3 nopți de Revelion 2026 în Poiana Braşov. Cu toți banii ceruți îți zugrăvești apartamentul
Cât costă 3 nopți de Revelion 2026 în Poiana Braşov. Cu toți banii ceruți îți zugrăvești apartamentul
Alimentul pe care Culiță Sterp nu mai vrea să îl mănânce în viața lui! I se trage de când a ...
Alimentul pe care Culiță Sterp nu mai vrea să îl mănânce în viața lui! I se trage de când a fost la Survivor România
Vezi toate știrile
×