Cum a reacționat Jennifer Lopez după ce a fost umilită în Istanbul. A fost împiedicată să intre într-un magazin Chanel

Jennifer Lopez a avut parte de un moment la care nu se aștepta, în timpul vizitei sale la Istanbul. Agentul de pază de la intrarea unui magazin Chanel a decis că vedeta, cunoscută la nivel mondial, nu are ce să caute înăuntru.

Potrivit presei turcești, în timp ce Jennifer vizita Parcul Istinye – unul dintre centrele comerciale de lux din Istanbul – cu o zi înainte de concertul ei din oraș, un agent de securitate a împiedicat-o pe artistă să intre în magazinul Chanel.

Cântăreața, care ieșea în evidență într-o ținută roz pal, cu ochelari de soare asortați, a părut să nu fie afectată de incidentul cel puțin neobișnuit.

Ea a răspuns calm, spunând: „Bine, nicio problemă” și a plecat fără să reacționeze.

De ce nu a fost lăsată Jennifer Lopez în Chanel

Motivul invocat de agentul de pază ar fi fost că, din punct de vedere al clientelei, magazinul era la capacitate maximă la acel moment. Mai târziu, personalul magazinului a abordat-o pe Jennifer cu o invitație de a îi vizita, dar Lopez i-a refuzat.

După incidentul de la Chanel, cântăreața a petrecut aproape trei ore în magazinele de lux vecine – Celine și Beymen. Potrivit unor surse familiare cu vizita, ea a făcut achiziții în valoare totală de zeci de mii de dolari.

Uriașul concert al lui Jennifer de la Istanbul

Lopez se afla la Istanbul pentru a susține un important concert acolo, aparent unul dintre cele mai mari evenimente din Turcia, din acest an.

Scena de peste 70 de metri, construită special pentru concertul ei de o echipă de 200 de oameni, a fost inspirată de cele șapte dealuri pe care este ridicat Istanbulul. Alți 1.500 de oameni s-au ocupat ca lucrurile să meargă bine la concert.

Spectacolul s-a bucurat de un succes uriaș, cu public venit din întreaga Turcie și din țările vecine.

Lopez se află într-un turneu de vară cu 19 concerte. Intitulat „Up All Night”, turneul a început pe 8 iulie în Vigo, Spania, și se va încheia pe 10 august în Almaty, Kazahstan.

Nici o reacție din partea lui J. Lo după vizita la Istanbul

Se pare că incidentul de la Istanbul nu a lăsat-o complet indiferentă pe artistă. Înainte sau după fiecare concert din turneu, ea a postat mesaje entuziaste pe Instagram. Nu a fost cazul concertului de la Istanbul. Tăcere completă.

Cu toate acestea, Lopez și-a sărbătorit ziua de naștere în Turcia, pe 24 iulie, a doua zi după spectacolul ei din Antalya.

„Ziua 💗🧡💚 Nașterii”, a subtitrat ea un carusel de 12 imagini care a început cu un selfie fără machiaj. „Antalya, Turcia. Ce dar sunteți cu toții! Vă mulțumesc foarte mult pentru toate urările voastre frumoase de ziua de naștere.”

Restul fotografiilor și videoclipurilor au arătat-o pe cântăreață dansând în jurul unui tort de zi de naștere, purtând un buchet de flori, cântând pe o scenă și relaxându-se într-un hotel, conform TURKIYE TODAY.

