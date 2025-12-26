Acasă » Teste IQ » Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 8 + 3 – 0 = 5

De: Irina Vlad 26/12/2025 | 16:19
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență distractiv. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corect rezultatul ecuației 8 + 3 – 0 = 5. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Acestea pot fi găsite sub diferite forme, precum, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau chiar iluzii optice, așa cum este cea pe care o prezentăm noi.

În domeniul psihologic, se folosesc testele IQ pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. În acest sens, există trei categorii principale: sub medie, mediu și peste medie. Aceste teste sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul IQ nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de teste. De asemenea, mai jos, vom dezvălui răspunsul corect. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de mișcarea corecta.

Nu oricine reușește să spună răspunsul corect, asta pentru că nu multe persoane reușesc să gândească bine sub presiunea stresului și a timpului. Dacă nu, nu îți face griji! Există multe alte teste și provocări interesante pe care le poți încerca și care pot fi pe placul tău.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

