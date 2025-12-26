Acasă » Știri » Cum și-au împodobit vedetele de la Hollywood brazii de Crăciun. Așa arată cei mai neconvenționali pomi!

Cum și-au împodobit vedetele de la Hollywood brazii de Crăciun. Așa arată cei mai neconvenționali pomi!

De: Diana Cernea 26/12/2025 | 16:20
Cum și-au împodobit vedetele de la Hollywood brazii de Crăciun. Așa arată cei mai neconvenționali pomi!
De la clanul Kardashian-Jenner până la Selena Gomez, Paris Hilton sau Jennifer Lopez, Crăciunul 2025 a devenit, ca în fiecare an, o adevărată competiție a brazilor spectaculoși. Unele vedete au apelat la designeri și decoratori profesioniști, altele au preferat variante mai simple, cu accent pe emoție și familie, dar un lucru e clar: fiecare brad spune o poveste.

Aur roz, brazi albi și tendințe de sezon

Jennifer Lopez a ales anul acesta să schimbe registrul cromatic. Dacă în anii trecuți mergea pe auriu clasic, în 2025 a trecut la un mix rafinat de auriu și aur roz, cu globuri de diferite dimensiuni și frunziș artificial ușor strălucitor. Rezultatul? Un brad elegant, glam, perfect aliniat cu estetica ei.

Pentru Selena Gomez și Benny Blanco, acest Crăciun a fost cu totul special, fiind primul petrecut ca soț și soție. Cei doi au ales decorațiuni cu valoare sentimentală, care reflectă atât personalitățile lor, cât și relația, punând accent mai degrabă pe semnificație decât pe grandoare.

În stilul ei deja consacrat, Kim Kardashian a rămas fidelă minimalismului monocromatic. Casa ei s-a transformat într-o adevărată pădure de brazi albi, acoperiți cu zăpadă artificială și lumini discrete. Chiar dacă fiica ei, North, nu e mare fan, look-ul e 100% Kim: rece, calculat și extrem de instagramabil.

Kim Kardashian a rămas fidelă minimalismului monocromatic

De la roșu burgund la roz Barbie

Matroana clanului, Kris Jenner, a îmbrățișat una dintre marile tendințe ale sezonului: roșu burgund. Bradul ei nu este exagerat decorat, dar suficient de „îmbrăcat” cât să pună în valoare culoarea profundă, luminile și forma perfectă.

Kylie Jenner a mers pe o abordare diferită. A ales doar lumini albe. Ca să evite un aspect prea golaș, fiecare ramură a fost înfășurată atent cu instalații, iar steaua clasică din vârf a lipsit cu desăvârșire. Sora ei, Kendall Jenner, a dus minimalismul la alt nivel, alegând un brad aerisit, cu trunchiul la vedere și doar câteva globuri mici, plasate strategic.

La polul opus se află Paris Hilton, care, în mod previzibil, a ales rozul. Bradul uriaș, amplasat chiar la intrare, plin de funde, globuri roz, fluturi galbeni și cadouri, a devenit rapid unul dintre cele mai comentate din online.

Paris Hilton a ales rozul de Craciun

Fie că vorbim de minimalism, tradiție sau extravaganță, brazii vedetelor rămân o sursă sigură de inspirație — și un spectacol în sine, potrivit Vanity Fair.

CITEȘTE ȘI: Tradiții stranii de Crăciun din lumea întreagă de care sigur nu ai auzit! Multe sunt bizare, dar merg și în România

