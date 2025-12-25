Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cum a sărbătorit familia Kardashian Crăciunul. Au schimbat tradiția pe care o respectau de ani buni

Cum a sărbătorit familia Kardashian Crăciunul. Au schimbat tradiția pe care o respectau de ani buni

De: Daniel Matei 25/12/2025 | 22:10
Cum a sărbătorit familia Kardashian Crăciunul. Au schimbat tradiția pe care o respectau de ani buni
Sursa foto: Instagram

Membrii celebrei familii Kardashian găzduiesc de obicei una dintre cele mai elaborate petreceri din Ajun de Crăciun în fiecare an, genul de eveniment la care oricine ar visa să participe.

Anul acesta, însă, clanul Kardashian a modificat un pic tradiția, astfel că petrecerea nu a mai fost una la fel de opulentă ca de obicei. În loc de petrecerile lor obișnuite, membrii familiei a optat pentru o reuniune „intimă” de sărbători, aceasta după după ce au anunțat recent rolul de gazdă va fi preluat anul acesta de Kendall Jenner, scrie Daily Mail.

Khloe Kardashian a postat miercuri seară imagini de la petrecerea lor mai relaxată, dar totuși plină de farmec. Îmbrăcată elegant, Khloe a spus că au ales să nu facă nimic exagerat după recenta petrecere de 70 de ani a mamei sale, Kris Jenner.

„Nu vom face o petrecere mare de Ajunul Crăciunului anul acesta, pentru că tocmai am avut petrecerea imensă de 70 de ani a mamei mele și ne-am dorit ceva mai intim, așa că vom face doar o petrecere în familie, dar, bineînțeles, trebuie să fim totuși îmbrăcate elegant, pentru că asta ne place să facem. Așa că sărbătorim foarte elegant și fabulos”, a spus ea.

Sursa foto: Instagram

Familia Kardashian a optat pentru o petrecere mai mică anul acesta

Nu este prima dată când familia decide să reducă grandoarea petrecerii din Ajun. Și anul trecut aceștia au optat pentru o reuniune mai intimă, mai discretă.

Khloe a purtat o rochie albă fără bretele care îi evidenția silueta, accesorizată cu un colier strălucitor și cercei asortați. Machiajul ei a fost subtil, dar festiv, cu o nuanță aurie delicată în jurul ochilor, obrajii iluminați cu blush cald și buze în tonuri nude. Alături de ea, fiica True, fiul Tatum și nepoata ei Dream au purtat ținute festive.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Kim Kardashian (45 de ani) a ales un look vintage Mugler din 1986, format dintr-un corset argintiu și o fustă lungă, elegantă, cu detalii negre strălucitoare.

Kendall Jenner (30 de ani) a purtat tot o ținută vintage de la Mugler, alcătuită dintr-o fustă mini și un sacou alb, iar Kylie Jenner (28 de ani) a impresionat într-o rochie vintage John Galliano neagră cu dungi albe, păr prins într-un coc elaborat și machiaj în nuanțe cenușii. Kourtney Kardashian (46 de ani) a gătit a gătit în bucătărie, purtând o rochie mini verde și accesorii aurii.

Sursa foto: Instagram

Scandal după o petrecere a familiei Kardashian. Meghan Markle a făcut o criză după ce a văzut imaginile

Kim Kardashian dă din nou lovitura. Va deveni personaj într-unul din cele mai populare jocuri video

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 26 decembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 26 decembrie, de la ora 20.00
Țara în care pensia minimă este de 2000 de euro. Are cea mai generoasă medie din Europa
Țara în care pensia minimă este de 2000 de euro. Are cea mai generoasă medie din Europa
La ce temperatură este cel mai bine să setezi termostatul centralei termice atunci când pleci de acasă. ...
La ce temperatură este cel mai bine să setezi termostatul centralei termice atunci când pleci de acasă. Experții au stabilit limita sigură
Test de perspicacitate | Care acadea de Crăciun este diferită de toate celelalte?
Test de perspicacitate | Care acadea de Crăciun este diferită de toate celelalte?
Ultimele imagini cu Ion Drăgan în viață. Cu cine s-a întâlnit artistul înainte să facă infarct
Ultimele imagini cu Ion Drăgan în viață. Cu cine s-a întâlnit artistul înainte să facă infarct
Cele 3 trei zodii cărora li se va schimba viața de mâine, 26 decembrie. Încep un capitol nou
Cele 3 trei zodii cărora li se va schimba viața de mâine, 26 decembrie. Încep un capitol nou
