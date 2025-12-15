Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » John Cena, ”agățat” de soția de origine iraniană. Cum l-a scos Shay în oraș, când el nu îndrăznea să o facă

John Cena, ”agățat” de soția de origine iraniană. Cum l-a scos Shay în oraș, când el nu îndrăznea să o facă

De: Anca Chihaie 15/12/2025 | 12:32
John Cena, ”agățat” de soția de origine iraniană. Cum l-a scos Shay în oraș, când el nu îndrăznea să o facă
John Cena, ”agățat” de soția de origine iraniană./Foto: Profimedia

John Cena, superstarul WWE și unul dintre cei mai recunoscuți luptători din istoria wrestlingului, a reușit să cucerească inimile fanilor nu doar în ring, ci și în viața personală. În centrul atenției, în ultimii ani, se află relația sa cu Shay Shariatzadeh, soția sa de origine iraniană, care pare să fi avut un impact major asupra modului în care Cena vede viața de zi cu zi, chiar și în cele mai simple activități sociale.

Ultima apariție a lui John Cena în ring trebuia să fie o celebrare a carierei sale legendare, un moment încărcat de emoție și respect pentru unul dintre cei mai mari luptători ai wrestlingului mondial. În schimb, finalul a venit într-un mod surprinzător: după un meci intens și solicitant, Cena a cedat prin submission în fața lui Gunther. Publicul, inițial șocat de rezultat, a rămas câteva momente în tăcere, apoi a răsplătit luptătorii cu aplauze reținute, reflectând amestecul de uimire și apreciere pentru performanța lor.

Cum l-a scos Shay în oraș, când el nu îndrăznea să o facă

Deși mulți îl cunosc pe Cena pentru carisma sa de pe ring, în viața privată el recunoaște că nu este întotdeauna confortabil să iasă din zona sa de siguranță. Shay a fost „forța” care l-a determinat să experimenteze momente obișnuite pentru un cuplu, dar aparent provocatoare pentru John, cum ar fi o ieșire relaxată în oraș. În ciuda succesului său răsunător și a prezenței constante în lumina reflectoarelor, Cena a avut întotdeauna o fire rezervată în ceea ce privește viața socială, preferând momentele liniștite și intime decât ieșirile publice.

Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire pentru nativii născuți sub acest semn
Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
John Cena și Shay Shariatzadeh/ foto: Profimedia

Shay Shariatzadeh, de profesie inginer în electronică și management de produs la Avigilon, o companie parte din Motorola Solutions, se dovedește a fi mult mai extrovertită și activă în plan social. Provenind dintr-un mediu multicultural, cu rădăcini iraniene și azere, Shay a crescut într-un cadru familial orientat spre educație și ambiție. Mama sa, chirurg de profesie, a fost un model de perseverență și determinare, valori pe care Shay le-a transpus în propria viață. Sursele afirmă că Shay a fost cea care a încurajat activ John să participe la evenimente și ieșiri sociale, chiar atunci când el ezita sau simțea reținere.

Se pare că exact această dinamică a fost vizibilă într-o seară recentă, când Shay l-a convins pe Cena să iasă la o cină relaxantă. Pentru John, o astfel de activitate ar fi fost, în mod normal, o provocare: lumina reflectoarelor, privirile curioșilor și atenția fanilor sunt elemente cu care este obișnuit, dar interacțiunile sociale obișnuite îi provoacă un anumit disconfort. Shay, însă, a știut cum să transforme situația într-un moment plăcut, liniștit și chiar amuzant pentru amândoi.

Adevăratul motiv pentru care John Cena și logodnica lui s-au despărțit

Aceasta e dieta pe care o urmează JOHN CENA pentru a arăta de milioane! Iată ce mănâncă „uriaşul de fier“

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?
Showbiz internațional
Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane și 300 de mașini
Showbiz internațional
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe,…
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și...
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
Gandul.ro
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de...
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii...
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
Gandul.ro
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?
Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?
Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”
Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat ...
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat în scandal
Prezentatoare Antena 1, de nerecunoscut după ”divorț”: a ajuns piele și os! ”Ce ai pățit, ...
Prezentatoare Antena 1, de nerecunoscut după ”divorț”: a ajuns piele și os! ”Ce ai pățit, fată? Bolnăvioară?”
Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Cum a fost surprins la cimitir
Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Cum a fost surprins la cimitir
Reacția Oanei Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman cu altă femeie. Actrița a filmat tot
Reacția Oanei Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman cu altă femeie. Actrița a filmat tot
Vezi toate știrile
×