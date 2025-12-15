John Cena, ”agățat” de soția de origine iraniană. Cum l-a scos Shay în oraș, când el nu îndrăznea să o facă

John Cena, superstarul WWE și unul dintre cei mai recunoscuți luptători din istoria wrestlingului, a reușit să cucerească inimile fanilor nu doar în ring, ci și în viața personală. În centrul atenției, în ultimii ani, se află relația sa cu Shay Shariatzadeh, soția sa de origine iraniană, care pare să fi avut un impact major asupra modului în care Cena vede viața de zi cu zi, chiar și în cele mai simple activități sociale.

Ultima apariție a lui John Cena în ring trebuia să fie o celebrare a carierei sale legendare, un moment încărcat de emoție și respect pentru unul dintre cei mai mari luptători ai wrestlingului mondial. În schimb, finalul a venit într-un mod surprinzător: după un meci intens și solicitant, Cena a cedat prin submission în fața lui Gunther. Publicul, inițial șocat de rezultat, a rămas câteva momente în tăcere, apoi a răsplătit luptătorii cu aplauze reținute, reflectând amestecul de uimire și apreciere pentru performanța lor.

Cum l-a scos Shay în oraș, când el nu îndrăznea să o facă

Deși mulți îl cunosc pe Cena pentru carisma sa de pe ring, în viața privată el recunoaște că nu este întotdeauna confortabil să iasă din zona sa de siguranță. Shay a fost „forța” care l-a determinat să experimenteze momente obișnuite pentru un cuplu, dar aparent provocatoare pentru John, cum ar fi o ieșire relaxată în oraș. În ciuda succesului său răsunător și a prezenței constante în lumina reflectoarelor, Cena a avut întotdeauna o fire rezervată în ceea ce privește viața socială, preferând momentele liniștite și intime decât ieșirile publice.

Shay Shariatzadeh, de profesie inginer în electronică și management de produs la Avigilon, o companie parte din Motorola Solutions, se dovedește a fi mult mai extrovertită și activă în plan social. Provenind dintr-un mediu multicultural, cu rădăcini iraniene și azere, Shay a crescut într-un cadru familial orientat spre educație și ambiție. Mama sa, chirurg de profesie, a fost un model de perseverență și determinare, valori pe care Shay le-a transpus în propria viață. Sursele afirmă că Shay a fost cea care a încurajat activ John să participe la evenimente și ieșiri sociale, chiar atunci când el ezita sau simțea reținere.

Se pare că exact această dinamică a fost vizibilă într-o seară recentă, când Shay l-a convins pe Cena să iasă la o cină relaxantă. Pentru John, o astfel de activitate ar fi fost, în mod normal, o provocare: lumina reflectoarelor, privirile curioșilor și atenția fanilor sunt elemente cu care este obișnuit, dar interacțiunile sociale obișnuite îi provoacă un anumit disconfort. Shay, însă, a știut cum să transforme situația într-un moment plăcut, liniștit și chiar amuzant pentru amândoi.

