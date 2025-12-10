Casa Albă n-a mai văzut așa ceva! Trump a transformat Biroul Oval în cea mai exclusivistă gală a anului

Donald Trump a transformat sâmbătă Biroul Oval într-o scenă plină de glamour, unde a decorat, personal, adevărate legende ale divertismentului. De la genele rimelate ale rockstarurilor până la papioanele perfect aranjate ale actorilor de la Hollywood, totul a avut o strălucire de showbiz prezidențial.

Îmbrăcat în smoking, Trump a înmânat medaliile proaspăt create pentru Kennedy Center Honors unui grup de vedete imposibil de ignorat: actorul nominalizat la Oscar Sylvester Stallone, membrii trupei KISS, diva disco Gloria Gaynor, actorul britanic Michael Crawford și legenda country George Strait.

Acesta este un adevărat grup de legende ale Americii, a declarat Trump, vizibil încântat. Poate cea mai renumită și mai impresionantă serie de laureați din istorie. În locul panglicii tradiționale în culorile curcubeului, fiecare invitat a primit un medalion realizat la comandă de Tiffany & Co., atârnat pe o panglică albastră, cu numele laureatului gravat pe o parte și cu emblema Kennedy Center în nuanțe curcubeu pe cealaltă. Compania de bijutierii de lux a donat toate medaliile pentru eveniment, un detaliu pe care Casa Albă nu a ratat ocazia să-l sublinieze.

Donald Trump a decorat mai multe legende de la Hollywood

În Rose Garden, atmosfera de festival a fost completată de hituri precum I Will Survive și I Was Made for Lovin’ You, răsunând în timp ce invitații intrau și ieșeau din Biroul Oval. Trump a profitat de moment pentru a lăuda renovările de la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington, afirmând că instituția este readusă la un nivel pe care nu îl va egala nimeni în țară. Președintele SUA, care este și președintele consiliului Kennedy Center, va găzdui ceremonia oficială duminică seara, alături de Prima Doamnă, Melania Trump.

Un comeback după primul mandat marcat de boicot Potrivit NY Post, Trump a ocolit onorurile în primul său mandat, după ce numeroși artiști au anunțat că nu vor participa în semn de protest. Acum, la 79 de ani, spune că este „implicat intens” în selecția laureaților, filtrând personal candidații, o sarcină care în mod tradițional revenea unei comisii bipartizane. Ceremonia Kennedy Center Honors ajunge pe ecrane mai târziu luna aceasta, pe CBS și Paramount+, promițând să fie la fel de plină de stele ca seara luminată de blitzurile de la Casa Albă.

