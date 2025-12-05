Decorul de Crăciun al Melaniei Trump dă internetul peste cap! Americanii s-au crucit când au văzut cu ce a împodobit Casa Albă

Chiar și în cea mai liniștită perioadă politică, expresia „casă de cărți” nu sună bine. Te duce cu gândul la ceva instabil, gata să cadă la prima adiere. Cu toate astea, Melania Trump a umplut Casa Albă de… exact așa ceva.

În decorul de Crăciun prezentat zilele trecute, prima doamnă a SUA a inclus structuri elaborate din cărți de joc, cu turnulețe și steaguri americane miniaturale.

Și, să fie clar: sunt decoruri de Crăciun. Nu există menoră, nu există alte simboluri — doar cărți, steaguri și… niște mesaje involuntare.

Ca bonus, Melania a adăugat și câteva Căsuțe Albe construite din piese de domino. Domino-uri, care au un singur scop pe lumea asta: să cadă. Rămâne să aflăm cine sau ce!

În Green Room, jurnaliștii au surprins și ornamente ce par desprinse dintr-un parc tematic ciudat: ornamente Be Best-după numele campaniei ei îndreptată împotriva bullyingului, mici portrete din piese Lego, și decoruri care par că vor să transmită un mesaj subliminal.

Melania — care e subiectul unui documentar intitulat simplu Melania (să nu fie confundat cu cartea Melania sau cu Melania: audiobook-ul) — spunea acum câțiva ani celebrul: „Cui naiba îi pasă de chestiile astea de Crăciun?” Ei bine… 2025 vine cu o dezmințire convingătoare din partea ei. Melaniei îi pasă. Și ne arată că îi pasă.

În decor apar inclusiv portrete Lego ale lui George Washington și Donald Trump, o combinație care pare gândită să dea blitz-urilor un motiv de confuzie.

Acasă e acolo unde îți e inima!

Administrația susține că tema anului este „Acasă e acolo unde îți e inima”, o idee inspirată din „bucuriile și provocările maternității și ale afacerilor”, potrivit comunicatului oficial.

Melania însăși a declarat: „Mișcarea constantă m-a învățat că acasă nu e un loc fizic, ci o stare interioară. De Crăciunul acesta, să celebrăm căldura pe care o purtăm în noi.”

Un mesaj frumos spune Vanity Fair! Dar realitatea vizuală? Lego, cărți de joc și domino-uri gata să se prăbușească, frumusețe ce vrea să avertiveze poate oponenții politici!

Și, desigur, nu putem ignora referința involuntară la celebrul serial House of Cards, cu tot bagajul lui — inclusiv actorul principal, despre care presa americană a relatat în trecut diverse acuzații, pe care el le-a negat. N-ai cum să nu te întrebi: e o alegorie intenționată sau doar o ironie cosmică?

În anii trecuți, Melania ne-a oferit pădurea aceea de brazi roșii, care a făcut internetul să glumească zile întregi. Acum vine cu 10.000 de fluturi albaștri, decor despre care mulți spun că arată ca un imens insectar.

Pe lista surprizelor mai apare și o pictură ce ilustrează atentatul eșuat asupra lui Trump din Pennsylvania, expusă fix în Cross Hall, înconjurată de crenguțe și globuri. Un contrast vizual care îți ridică sprânceana.

Iar decorul de Crăciun e doar începutul. Pe 30 ianuarie 2026, documentarul Melania, regizat de Brett Ratner — regizor despre care presa internațională a relatat acuzații de comportament nepotrivit, negate de acesta — va ajunge în cinematografe.

Ca să completeze tabloul, Melania și-a anunțat și propria casă de producție, Muse Films, nume inspirat, se pare, din vechiul ei indicativ folosit de Serviciile Secrete.

Melania își construiește propria lume — din Lego, cărți de joc, domino-uri și mesaje despre „acasă”. Restul lumii privește.

