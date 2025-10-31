Melania și Donald Trump au avut un Halloween pe cinste! Cum au decorat Casa Albă și ce au primit copiii din partea lor

Halloween impresionant la Casa Albă! Foarte mulți oameni sărbătoresc această sărbătoare importată de peste Ocean, iar în Statele Unite distracția a început mai devreme. Donald Trump și Melania au dat startul festivităților!

Deși nu au purtat costume tematice, președintele american și Prima Doamnă i-au așteptat cu căldură pe copiii care le-au călcat pragul la Casa Albă. Unele momente au ajuns virale în mediul online, printre ele și cel în care Trump a pus un baton de ciocolată pe capul unui copil îmbrăcat ca DJ-ul american Marshmello!

Melania și Donald Trump au avut un Halloween pe cinste

Colindătorii au sosit la Casa Albă cu o zi înainte de Halloween și au fost așteptați de Donald și Melania Trump, care au ales să poarte ținute simple în locul costumelor tematice. Decorul din acest an a fost, de asemenea, unul foarte modest, iar pregătirile au fost coordonate de Melania, până la ce mai mic detaliu.

Prima Doamnă, care i-a primit cu căldură pe copii, a purtat un palton bej și a împărțit jucării și bomboane tuturor colindătorilor. Donald Trump a ales să poarte, de asemenea, o ținută lejeră formată dintr-un costum și o șapcă roșie.

Acest eveniment a generat și momente amuzante. Donald Trump a pus un baton de ciocolată pe capul unui copil costumat DJ-ul american Marshmello. Liderul american a repetat același gest pe care l-a făcut în anul 2019. Oamenii au luat din ce în ce mai în serios această sărbătoare americană, iar casele din Manhattan se întrec în decorațiuni care mai de care mai înfricoșătoare.

Una dintre cele mai spectaculoase atracții este o casă decorată cu un cap uriaș de porumbel care pare să iasă dintr-o fereastră, cu aripi imense ce se întind peste geamurile laterale. De asemenea, în Franța, inspirația pentru costumele din acest an vine de la jaful de la Luvru. Oamenii au ales să se îmbrace în hoți, purtând cagule, veste galbene și bijuterii care ies în evidență.

