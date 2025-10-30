Acasă » Știri » Donald Trump, prima REACȚIE după ce SUA și-a retras trupele din România

Donald Trump, prima REACȚIE după ce SUA și-a retras trupele din România

De: Anca Chihaie 30/10/2025 | 08:54
Sursa foto: Shutterstock

SUA vrea să reducă parțial prezența militară din România. Washingtonul asigură că angajamentul față de NATO rămâne neschimbat.

Statele Unite ale Americii au decis o ajustare a prezenței lor militare în Europa de Est, măsură care include și o reducere parțială a trupelor dislocate în România. Mișcarea vine într-un context regional tensionat, marcat de continuarea războiului din Ucraina și de eforturile constante ale Alianței Nord-Atlantice de a menține o postură defensivă solidă pe flancul estic.

Ce mesaj a transmis Donald Trump

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, autoritățile române și cele ale celorlalți aliați au fost notificate în prealabil despre decizia Washingtonului. Reconfigurarea are în vedere mai multe baze din Europa, printre care și cea de la Mihail Kogălniceanu, unul dintre punctele strategice ale prezenței americane în regiune. Chiar și după această reducere, aproximativ o mie de militari americani vor rămâne staționați în România, continuând activitățile de cooperare, antrenament și sprijin logistic alături de forțele române.

„Care este raționamentul din spatele reducerii forțelor americane din România?”, a fost întrebat Donald Trump. „Va trebui să întrebați. Aș putea să vă spun și eu, dar nu e foarte importantă. Nu e mare lucru”, a spus liderul de la Casa Albă.

TABEL | Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în România, în funcție de orașul în care locuiești
TABEL | Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Oficial, decizia este prezentată drept o măsură de optimizare a distribuției forțelor americane în Europa, nu o retragere propriu-zisă. Pentagonul a precizat că ajustarea nu reflectă o diminuare a angajamentului SUA față de aliații europeni și nici o schimbare în privința garanțiilor de securitate prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO. Din perspectiva Washingtonului, este vorba mai degrabă de o adaptare la noile realități operaționale și de o redistribuire a capacităților în funcție de prioritățile strategice globale.

În ultimii ani, România a devenit unul dintre punctele esențiale pentru prezența militară americană în regiune, mai ales după invazia rusă în Ucraina. Baza Mihail Kogălniceanu a fost extinsă și modernizată, devenind un nod logistic pentru forțele NATO și pentru rotațiile trupelor americane. De asemenea, infrastructura militară din sud-estul României a fost consolidată prin investiții comune, cu scopul de a crește capacitatea de reacție rapidă în cazul unei crize.

CITEȘTE ȘI: Ce cadouri au schimbat Melania și Donald Trump cu Familia Regală a Marii Britanii: simbol al „parteneriatului istoric”

ACCESEAZĂ ȘI: Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei

Tags:
Iți recomandăm
Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană că ar fi falsificat semnătura tatălui său: ”Se vede foarte clar pe contract!”
Știri
Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană că ar fi falsificat semnătura tatălui său: ”Se vede foarte clar…
Milionara Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a murit fulgerător! Ce ascunde, de fapt, familia
Știri
Milionara Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a murit fulgerător! Ce ascunde, de fapt, familia
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a câștigat marea finală și premiul de 30.000 €
Gandul.ro
Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu...
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Parteneri
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani....
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a câștigat marea finală și premiul de 30.000 €
Gandul.ro
Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a câștigat marea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană că ar fi falsificat semnătura tatălui său: ”Se ...
Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană că ar fi falsificat semnătura tatălui său: ”Se vede foarte clar pe contract!”
Milionara Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a murit fulgerător! Ce ascunde, de fapt, familia
Milionara Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a murit fulgerător! Ce ascunde, de fapt, familia
Boala autoimună cu care a fost diagnosticat Emil Rengle de la Asia Express 2025: ”Nimic nu e garantat”
Boala autoimună cu care a fost diagnosticat Emil Rengle de la Asia Express 2025: ”Nimic nu e garantat”
Cele 2 ZODII care întorc banii cu lopata începând cu 15 noiembrie 2025. În sfârșit scapă de necazuri!
Cele 2 ZODII care întorc banii cu lopata începând cu 15 noiembrie 2025. În sfârșit scapă de necazuri!
Cele 3 alimente care trebuie evitate în luna noiembrie, potrivit experților în nutriție
Cele 3 alimente care trebuie evitate în luna noiembrie, potrivit experților în nutriție
Ce obiecte a putut găsi tânăra din imagine în WC-ul din apartamentul noului iubit: „Plec și ...
Ce obiecte a putut găsi tânăra din imagine în WC-ul din apartamentul noului iubit: „Plec și nu mă mai întorc!”
Vezi toate știrile
×