Donald Trump, prima REACȚIE după ce SUA și-a retras trupele din România

SUA vrea să reducă parțial prezența militară din România. Washingtonul asigură că angajamentul față de NATO rămâne neschimbat.

Statele Unite ale Americii au decis o ajustare a prezenței lor militare în Europa de Est, măsură care include și o reducere parțială a trupelor dislocate în România. Mișcarea vine într-un context regional tensionat, marcat de continuarea războiului din Ucraina și de eforturile constante ale Alianței Nord-Atlantice de a menține o postură defensivă solidă pe flancul estic.

Ce mesaj a transmis Donald Trump

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, autoritățile române și cele ale celorlalți aliați au fost notificate în prealabil despre decizia Washingtonului. Reconfigurarea are în vedere mai multe baze din Europa, printre care și cea de la Mihail Kogălniceanu, unul dintre punctele strategice ale prezenței americane în regiune. Chiar și după această reducere, aproximativ o mie de militari americani vor rămâne staționați în România, continuând activitățile de cooperare, antrenament și sprijin logistic alături de forțele române.

„Care este raționamentul din spatele reducerii forțelor americane din România?”, a fost întrebat Donald Trump. „Va trebui să întrebați. Aș putea să vă spun și eu, dar nu e foarte importantă. Nu e mare lucru”, a spus liderul de la Casa Albă.

Oficial, decizia este prezentată drept o măsură de optimizare a distribuției forțelor americane în Europa, nu o retragere propriu-zisă. Pentagonul a precizat că ajustarea nu reflectă o diminuare a angajamentului SUA față de aliații europeni și nici o schimbare în privința garanțiilor de securitate prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO. Din perspectiva Washingtonului, este vorba mai degrabă de o adaptare la noile realități operaționale și de o redistribuire a capacităților în funcție de prioritățile strategice globale.

În ultimii ani, România a devenit unul dintre punctele esențiale pentru prezența militară americană în regiune, mai ales după invazia rusă în Ucraina. Baza Mihail Kogălniceanu a fost extinsă și modernizată, devenind un nod logistic pentru forțele NATO și pentru rotațiile trupelor americane. De asemenea, infrastructura militară din sud-estul României a fost consolidată prin investiții comune, cu scopul de a crește capacitatea de reacție rapidă în cazul unei crize.