Ce cadouri au schimbat Melania și Donald Trump cu Familia Regală a Marii Britanii: simbol al „parteneriatului istoric”

Președintele SUA, Donald Trump, a sosit marți seară în Marea Britanie pentru o vizită de stat de două zile, la invitația regelui Charles al III-lea. Aeronava prezidențială Air Force One a aterizat pe aeroportul Stansted din Londra, iar agenda vizitei include atât întâlniri oficiale, cât și momente protocolare. Printre acestea, un loc aparte îl ocupă schimbul de cadouri dintre cuplul prezidențial american și Familia Regală.

Soții Trump au ajuns marți, în jurul prânzului, cu elicopterul prezidențial, fiind întâmpinați mai întâi de prințul și prințesa de Wales, William și Catherine, apoi de regele Charles și regina Camilla, chiar în fața Casei Victoria, pe domeniul regal de la Windsor.

Cadourile oferite de Familia Regală

Așa cum cere tradiția vizitelor de stat, schimbul de daruri simbolice a fost unul atent gândit. Regele Charles și regina Camilla au ales pentru Donald Trump o carte de colecție, legată manual în piele de către Legătoria regală din castelul Windsor, pentru a marca 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA, adoptată pe 4 iulie 1776. Gestul vine ca un semn al continuității legăturilor istorice dintre cele două state.

Tot pentru Donald Trump, Familia Regală a pregătit drapelul britanic arborat pe Palatul Buckingham în ziua învestirii sale pentru al doilea mandat.

Pentru Melania Trump, Regele și Regina au ales un cadou cu totul aparte: un bol din argint emailat, creat de artista Cara Murphy, recunoscută pentru colaborările cu biroul premierului britanic și pentru lucrările dedicate unor evenimente majore precum Grand National. Prima Doamnă a mai primit o poșetă personalizată semnată Anya Hindmarch, dar și un cadru foto din argint gravat cu monogramele regale.

Ce au oferit Donald și Melania Trump

La rândul lor, soții Trump au adus daruri cu o încărcătură simbolică. Regele Charles a primit o replică a sabiei președintelui Eisenhower, cadou pe care Palatul Buckingham l-a descris drept un „semn de respect profund și de aducere aminte a parteneriatului istoric” dintre cele două națiuni, esențial pentru victoria Aliaților în cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Sabia simbolizează de asemenea valorile de durată și spiritul de cooperare care continuă să definească relația dintre SUA și Marea Britanie”, se arată în comunicatul Palatului.

Pentru Regina Camilla, Melania Trump a ales o bijuterie cu puternică semnificație: o broșă vintage Tiffany&Co, în formă de floare, din aur de 18 carate, cu diamante și rubine. Pietrele prețioase au fost selectate cu atenție – rubinele sunt asociate cu ziua de naștere a Camillei, iar diamantele cu cea a Melaniei, un detaliu menit să transmită prietenie și respect.

