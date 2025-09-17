Acasă » Știri » Ce cadouri au schimbat Melania și Donald Trump cu Familia Regală a Marii Britanii: simbol al „parteneriatului istoric”

Ce cadouri au schimbat Melania și Donald Trump cu Familia Regală a Marii Britanii: simbol al „parteneriatului istoric”

De: Alina Drăgan 17/09/2025 | 22:17
Ce cadouri au schimbat Melania și Donald Trump cu Familia Regală a Marii Britanii: simbol al „parteneriatului istoric”
Ce cadouri au schimbat Melania și Donald Trump cu Familia Regală /Foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a sosit marți seară în Marea Britanie pentru o vizită de stat de două zile, la invitația regelui Charles al III-lea. Aeronava prezidențială Air Force One a aterizat pe aeroportul Stansted din Londra, iar agenda vizitei include atât întâlniri oficiale, cât și momente protocolare. Printre acestea, un loc aparte îl ocupă schimbul de cadouri dintre cuplul prezidențial american și Familia Regală.

Soții Trump au ajuns marți, în jurul prânzului, cu elicopterul prezidențial, fiind întâmpinați mai întâi de prințul și prințesa de Wales, William și Catherine, apoi de regele Charles și regina Camilla, chiar în fața Casei Victoria, pe domeniul regal de la Windsor.

Cadourile oferite de Familia Regală

Așa cum cere tradiția vizitelor de stat, schimbul de daruri simbolice a fost unul atent gândit. Regele Charles și regina Camilla au ales pentru Donald Trump o carte de colecție, legată manual în piele de către Legătoria regală din castelul Windsor, pentru a marca 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA, adoptată pe 4 iulie 1776. Gestul vine ca un semn al continuității legăturilor istorice dintre cele două state.

Tot pentru Donald Trump, Familia Regală a pregătit drapelul britanic arborat pe Palatul Buckingham în ziua învestirii sale pentru al doilea mandat.

Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le...
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”

Pentru Melania Trump, Regele și Regina au ales un cadou cu totul aparte: un bol din argint emailat, creat de artista Cara Murphy, recunoscută pentru colaborările cu biroul premierului britanic și pentru lucrările dedicate unor evenimente majore precum Grand National. Prima Doamnă a mai primit o poșetă personalizată semnată Anya Hindmarch, dar și un cadru foto din argint gravat cu monogramele regale.

Ce au oferit Donald și Melania Trump

La rândul lor, soții Trump au adus daruri cu o încărcătură simbolică. Regele Charles a primit o replică a sabiei președintelui Eisenhower, cadou pe care Palatul Buckingham l-a descris drept un „semn de respect profund și de aducere aminte a parteneriatului istoric” dintre cele două națiuni, esențial pentru victoria Aliaților în cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Sabia simbolizează de asemenea valorile de durată și spiritul de cooperare care continuă să definească relația dintre SUA și Marea Britanie”, se arată în comunicatul Palatului.

Pentru Regina Camilla, Melania Trump a ales o bijuterie cu puternică semnificație: o broșă vintage Tiffany&Co, în formă de floare, din aur de 18 carate, cu diamante și rubine. Pietrele prețioase au fost selectate cu atenție – rubinele sunt asociate cu ziua de naștere a Camillei, iar diamantele cu cea a Melaniei, un detaliu menit să transmită prietenie și respect.

Melania Trump a atras toate privirile în Marea Britanie cu ținuta sa. Cât costă paltonul purtat de Prima Doamnă

Regina Camilla e bolnavă! Vești proaste pentru Donald Trump

Tags:
Iți recomandăm
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
Showbiz internațional
Apariția îngrijorătoare a lui Kate Middleon. Fanii s-au speriat să o vadă așa la înmormântarea Ducesei de Kent
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit de anchetatori
Showbiz internațional
S-a aflat motivul real pentru care Tyler Robinson l-a împușcat pe Charlie Kirk. Mesajul descoperit de anchetatori
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
Gandul.ro
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat...
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de...
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră....
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Click.ro
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
Antena 3
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat...
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Digi 24
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au...
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! Date noi din ancheta care-l privește pe Toto Dumitrescu
Digi24
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! Date noi din ancheta care-l privește pe Toto Dumitrescu
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
kfetele.ro
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată
observatornews.ro
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Xiaomi 17 Pro a fost testat. Care sunt rezultatele?
go4it.ro
Xiaomi 17 Pro a fost testat. Care sunt rezultatele?
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Fanatik.ro
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru...
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri, cu atât mai bine”
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare...
Modul greșit de plată al pensiilor. Florin Călinescu cere lege nouă la pensiile private: Devine penal, nu?
Capital.ro
Modul greșit de plată al pensiilor. Florin Călinescu cere lege nouă la pensiile private: Devine...
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
Romania TV
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General...
Letiția Badea, femeia care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să divorțeze de prima soție
evz.ro
Letiția Badea, femeia care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să divorțeze de prima soție
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gandul.ro
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Mihai Trăistariu NU iartă și o
radioimpuls.ro
Mihai Trăistariu NU iartă și o "dărâmă" pe Rux și Opulență cu o replică devastatoare. Ce...
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români precum liderul unui cult
Fanatik.ro
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români...
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”
Fanatik.ro
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj...
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adela Popescu a primit o ofertă de nerefuzat! Soția lui Radu Vâlcan revine pe platourile de filmare: ...
Adela Popescu a primit o ofertă de nerefuzat! Soția lui Radu Vâlcan revine pe platourile de filmare: “Am răspuns fără discuții: DA”
Scandal monstru în familia lui Nicolae Guță! Fiul cel mare şi fosta soție, acuzați de o tânără ...
Scandal monstru în familia lui Nicolae Guță! Fiul cel mare şi fosta soție, acuzați de o tânără că au sechestrat-o și umilit-o!
Naomi Hedman, mai sinceră ca niciodată! S-a schimbat complet când a fost întrebată de relaţia cu ...
Naomi Hedman, mai sinceră ca niciodată! S-a schimbat complet când a fost întrebată de relaţia cu fiul Ozanei Barabancea: “Nu știu cine este!”
Daciana Sârbu, declarații despre relația cu Alex Ghionea: „Nu cred că sunt lucruri atât de…”
Daciana Sârbu, declarații despre relația cu Alex Ghionea: „Nu cred că sunt lucruri atât de…”
El este românul care a creat cea mai populară aplicație faith din lume. Fondatorul ”Bible Chat” ...
El este românul care a creat cea mai populară aplicație faith din lume. Fondatorul ”Bible Chat” (34 de ani), apariție spectacol cu Ferrari & S63AMG de jumate de mil. €
Procesele s-au terminat pentru Oana Cuzino? Ce au decis judecătorii în legătură cu averea lui Yoav ...
Procesele s-au terminat pentru Oana Cuzino? Ce au decis judecătorii în legătură cu averea lui Yoav Shtern
Vezi toate știrile
×