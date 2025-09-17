Melania Trump a atras toate privirile în Marea Britanie cu ținuta sa. Cât costă paltonul purtat de Prima Doamnă

Melania Trump l-a însoțit pe soțul său, Donald Trump, într-o vizită oficială în Marea Britanie, reușind să atragă toate privirile datorită ținutei sale elegante. Prima Doamnă a impresionat cu un palton de lux, semnat de un brand renumit, al cărui preț se ridică la mii de euro, demonstrând încă o dată simțul său rafinat pentru modă.

Donald Trump și soția sa vor avea un program încărcat în timpul vizitei în Regatul Unit. După sosirea de marți seară, miercuri, 17 septembrie, cei doi vor vizita Castelul Windsor și se vor întâlni cu Prințul William și Prințesa Kate, conform anunțului făcut de Casa Albă. Ei vor face mai multe vizite, inclusiv la Casa de Păpuși a Reginei Maria și Biblioteca Regală de la Castelul Windsor.

Regele Carol al III-lea și regina Camilla urmează să-i primească oficial, deși starea de sănătate a reginei rămâne incertă după ce aceasta a lipsit de la slujba funerară pentru ducesa de Kent, pe 16 septembrie, fiind în recuperare după o sinuzită acută. Regina Camilla a făcut o scurtă apariție publică pe 4 septembrie, la un eveniment organizat la Casa Albă despre inteligența artificială și inovație tehnologică, revenind astfel în viața publică după o pauză de două luni.

Cât costă paltonul purtat de Melania Trump

Melania Trump este considerată un adevărat fashion icon, iar aparițiile sale publice sunt urmărite cu atenție de pasionații de modă din întreaga lume. Ținutele sale elegante și bine alese reușesc întotdeauna să creeze impresie, fiind apreciate pentru rafinament, stil și atenția la detalii, iar fiecare alegere vestimentară devine rapid subiect de discuție în presa internațională.

Prima Doamnă a atras atenția cu o ținută elegantă în timpul călătoriei spre Marea Britanie. Melania Trumpa purtat un trenci crem Burberry, clasic, cu guler ridicat și căptușeală în carouri, completat cu ochelari de soare și cizme de călărie Dior, până la genunchi, cu cataramă aurie „CD” la gleznă. Trenciul, în valoare de 3.000 de dolari, era strâns în talie, evidențiind silueta acesteia și oferind un aspect elegant și practic pentru călătorie.

Regina Camilla e bolnavă! Vești proaste pentru Donald Trump