Avatar: Foc și cenușă a apărut în cinema! Suma demențială care s-a cheltuit pentru producție

Noul film din seria „Avatar”, „Foc și cenușă”, a fost lansat vineri în cinematografe, iar producătorii au așteptări mari, dat fiind bugetul uriaș al acestuia.

Cel de-al treilea film a francizei lui James Cameron are un buget de producție uriaș, de 400 de milioane de dolari, depășind cu 50 de milioane bugetul filmului precedent, „Calea Apei”, lansat în 2022.

Asta înseamnă că Foc și cenușă este al șaselea cel mai scump film din toate timpurile, fiind depășit la acest capitol doar de două filme din franciza Star Wars – The Rise of Skywalker (490 de milioane de milioane de dolari) și The Force Awakens (447 milioane) -, două din franciza Jurassic Park – Jurassic World Dominion (465 milioane) și Jurassic World: Fallen Kingdom (465 milioane) – și a lungmetrajului Marvel Deadpool & Wolverine de anul trecut (429 milioane).

Noul film Avatar are un buget uriaș

Specialiștii se așteaptă ca „Fire and Ash” să conducă box office-ul în perioada de dinaintea Crăciunului, cu încasări între 90 și 105 milioane de dolari în weekendul de deschidere și să se alăture filmelor „Avatar” din 2009 și „Avatar: The Way of Water” și să depășească pragul de un miliard de dolari. Se estimează că al treilea film va încasa între 250 – 275 de milioane de dolari la debutul său internațional, scrie Variety.

Printre actorii care se vor regăsi din nou în distribuția noului film se numără Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang și Kate Winslet.

primul lungmetraj Avatar din 2009 rămâne filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, cu vânzări de bilete în valoare de 2,9 miliarde de dolari la nivel mondial, în timp ce The Way of Water se află pe poziția a treia. El a depășit pragul indicat de regizorul canadian, ajungând la încasări totale de 2,3 miliarde. Pe poziția a doua, între cele două lungmetraje Avatar ale sale se află filmul cu supereroi Avengers: Endgame din 2019, cu încasări de 2,79 miliarde de dolari.

