Acasă » Altceva Podcast » Avatar: Foc și cenușă a apărut în cinema! Suma demențială care s-a cheltuit pentru producție

Avatar: Foc și cenușă a apărut în cinema! Suma demențială care s-a cheltuit pentru producție

De: Daniel Matei 21/12/2025 | 07:50
Avatar: Foc și cenușă a apărut în cinema! Suma demențială care s-a cheltuit pentru producție
Sursa foto: Profimedia

Noul film din seria „Avatar”, „Foc și cenușă”, a fost lansat vineri în cinematografe, iar producătorii au așteptări mari, dat fiind bugetul uriaș al acestuia.

Cel de-al treilea film a francizei lui James Cameron are un buget de producție uriaș, de 400 de milioane de dolari, depășind cu 50 de milioane bugetul filmului precedent, „Calea Apei”, lansat în 2022.

Asta înseamnă că Foc și cenușă este al șaselea cel mai scump film din toate timpurile, fiind depășit la acest capitol doar de două filme din franciza Star Wars – The Rise of Skywalker (490 de milioane de milioane de dolari) și The Force Awakens (447 milioane) -, două din franciza Jurassic Park – Jurassic World Dominion (465 milioane) și Jurassic World: Fallen Kingdom (465 milioane) – și a lungmetrajului Marvel Deadpool & Wolverine de anul trecut (429 milioane).

Noul film Avatar are un buget uriaș

Specialiștii se așteaptă ca „Fire and Ash” să conducă box office-ul în perioada de dinaintea Crăciunului, cu încasări între 90 și 105 milioane de dolari în weekendul de deschidere și să se alăture filmelor „Avatar” din 2009 și „Avatar: The Way of Water” și să depășească pragul de un miliard de dolari. Se estimează că al treilea film va încasa între 250 – 275 de milioane de dolari la debutul său internațional, scrie Variety.

Printre actorii care se vor regăsi din nou în distribuția noului film se numără Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang și Kate Winslet.

primul lungmetraj Avatar din 2009 rămâne filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, cu vânzări de bilete în valoare de 2,9 miliarde de dolari la nivel mondial, în timp ce The Way of Water se află pe poziția a treia. El a depășit pragul indicat de regizorul canadian, ajungând la încasări totale de 2,3 miliarde. Pe poziția a doua, între cele două lungmetraje Avatar ale sale se află filmul cu supereroi Avengers: Endgame din 2019, cu încasări de 2,79 miliarde de dolari.

CITEȘTE ȘI:

Cine e miliardara care l-a „mituit” pe Donald Trump! Președintele SUA spune că i-a oferit 250 milioane de dolari, ca să nu se lase

Brad Pitt obține o victorie de senzație împotriva fostei soții. Ce e obligată Angelina Jolie să facă acum

Eroul din Australia, care l-a dezarmat pe unul dintre atacatorii de la Sydney, a primit o sumă uriașă din donații. Întrebarea incredibilă pe care a pus-o când a aflat

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Patricia Potra a fost arestată. Ce se întâmplă cu nepoata lui Horațiu Potra
Știri
Patricia Potra a fost arestată. Ce se întâmplă cu nepoata lui Horațiu Potra
Cine este Cosmina Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Drama prin care a trecut în timpul competiției de la Pro TV
Știri
Cine este Cosmina Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Drama prin care a trecut în timpul competiției de la Pro…
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere
Gandul.ro
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul...
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta. Job-ul din România cu 85% șanse de concediere
Gandul.ro
TABEL | Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de meseria ta....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea
Cum s-a stins mama Mihaelei Rădulescu? A murit de inimă rea
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă ...
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Program TV 21 decembrie. La ce oră și pe ce post se difuzează FCSB-Rapid
Program TV 21 decembrie. La ce oră și pe ce post se difuzează FCSB-Rapid
BANC | Bulă și vânzătorul din benzinărie
BANC | Bulă și vânzătorul din benzinărie
Horoscop rune 21 decembrie 2025. Runa lui Odin ne aduce astăzi acceptare iar Universul te obligă să ...
Horoscop rune 21 decembrie 2025. Runa lui Odin ne aduce astăzi acceptare iar Universul te obligă să privești cu atenție
Calendar ortodox 21 decembrie. Rugăciunea Sfintei Mucenițe Iuliana ucisă de logodnic
Calendar ortodox 21 decembrie. Rugăciunea Sfintei Mucenițe Iuliana ucisă de logodnic
Vezi toate știrile
×