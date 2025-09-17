Acasă » Știri » Cum a apărut Tyler Robinson în instanță, după ce l-a asasinat pe Charlie Kirk? Procurorii cer pedeapsa cu moartea

De: Irina Vlad 17/09/2025 | 09:53
Tyler Robinson (22 de ani) este acuzat de uciderea lui Charlie Kirk. Tânărul a ajuns în fața instanței după ce polițiștii au descoperit ADN-ul lui pe trăgaciul armei care a fost folosită la comiterea crimei. Criminalul este acuzat de omor calificat, port ilegal de armă și obstrucționarea justiției, iar procurorii cer pedeapsa cu moartea.

Marți, 16 septembrie, au fost anunțate acuzațiile împotriva lui Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat că l-a împușcat și ucis pe Charlie Kirk săptămâna trecută, în timp ce activistul conservator ținea un discurs la Universitatea Utah Valley.

Cum a apărut Tyler Robinson, criminalul lui Charlie Kirk, în fața instanței

Procurorul din Utah, Jeff Gray, l-a acuzat pe Robinson de omor calificat, folosire ilegală a unei arme de foc, două capete de acuzare pentru obstrucționarea justiției, două capete de acuzare pentru influențarea martorilor și comiterea unei infracțiuni violente în prezența unui copil.

„Pot raporta astăzi (n.r. luni, 15 septembrie) că urmele de ADN de pe prosopul care era înfășurat în jurul armei și ADN-ul de pe șurubelniță au fost procesate pozitiv pentru suspectul aflat în arest”, a declarat Kash Patel pentru Fox and Friends, a transmis BBC.

Procurorul a declarat că intenționează să ceară pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson. Tânărul de 22 de ani este reținut la închisoarea județului Utah fără cauțiune și a apărut pentru prima dată în fața instanței marți după-amiază.

Cum a apărut Tyler Robinson în instanță, după ce l-a asasinat pe Charlie Kirk? Procurorii cer pedeapsa cu moartea/ sursă foto: captură video

Tânărul nu a vorbit deloc în timpul audierilor. O nouă audiere este programată să aibă loc la finalul lunii septembrie. În imaginie publicate de presa străină, Tyler Robinson apare îmbrăcat într-o vestă cu bretele, special concepută pentru deținuții care intenționează să își facă rău singuri. Oficialii pentenciarului Utah au luat această decizie după ce tânărul de 22 de ani a amenințat că vrea să își ia viața.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost ucis miercurea trecută la unul dintre mitingurile sale de la Universitatea Utah Valley. Activistul politic, un aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, a murit după ce a fost împușcat în gât.

Procurorul județului Jeff Gray a declarat că printre „factorii agravanți” ai crimei se numără faptul că „se crede că inculpatul l-a vizat pe Charlie Kirk pe baza exprimării sale politice și a făcut acest lucru știind că erau copii prezenți și că aceștia vor fi martori la omucidere”.

 

Ce a făcut Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk, înainte de a merge la locul faptei. Explicația bizară oferită de FBI

Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. Cum era văzută familia tânărului de 22 de ani

 

 

 

