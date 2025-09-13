Acasă » Știri » Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. Cum era văzută familia tânărului de 22 de ani

De: Anca Chihaie 13/09/2025 | 17:35
FOTO: Profimedia

Un tânăr din statul american Utah, considerat până de curând un elev model cu un viitor promițător, a ajuns în centrul unei anchete majore după ce a fost arestat sub acuzația de crimă cu circumstanțe agravante. Acesta a fost identificat de autorități drept suspect în cazul morții activistului conservator american Charlie Kirk.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut la finalul săptămânii, după un atac armat petrecut în campusul Universității Utah Valley, incident soldat cu moartea unei persoane cunoscute la nivel național. Autoritățile spun că bărbatul a tras de pe acoperișul unei clădiri, folosind o armă de foc de calibru mare. După ore întregi de căutări, polițiștii au descoperit arma abandonată într-o zonă împădurită din apropiere, ascunsă într-un prosop.

Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson

Până recent, viața lui Robinson părea să urmeze o traiectorie clasică pentru un tânăr american dintr-o familie de clasă mijlocie. Originar din orașul Washington, o comunitate de aproximativ 28.000 de locuitori situată în apropiere de Parcul Național Zion, el s-a remarcat încă din liceu prin rezultate academice foarte bune. În 2021 a absolvit Pine View High School, iar scorul său ridicat la testele de admitere i-a adus o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah. A urmat însă doar un semestru, după care a renunțat la studii. Ulterior, s-a înscris la un program tehnic în domeniul electric, unde era student în ultimul an.

În orașul natal, familia sa era privită drept una respectabilă și discretă. Tatăl conduce o afacere locală în domeniul prelucrării pietrei, iar mama activa în sectorul social. Cei trei fii ai familiei apăreau adesea în fotografii și postări online cu activități obișnuite pentru adolescenți: excursii, sărbători sau concerte școlare. Nimic nu anticipa schimbarea radicală care avea să marcheze ultimii ani din viața lui Tyler.

„O familie minunată, copii buni”, „Îl cunoşteam din vedere. Era un copil obişnuit. Tyler era tăcut, dar nu chiar retras”, spuneau vecinii despre el.

„Este atât de entuziasmat să-şi înceapă drumul şi va fi atât de uimitor pentru el!”, a spus și mama sa într-o postare acum ceva timp.

Potrivit documentelor oficiale, tânărul nu are antecedente penale și nici nu figura drept membru activ al unui partid politic. Înregistrările electorale arată că era listat ca alegător „inactiv”, ceea ce sugerează că nu participase la scrutinurile recente. Cu toate acestea, anchetatorii au găsit urme care indică o implicare tot mai mare a sa în mediul politic, inclusiv mesaje cu tentă ideologică scrise pe cartușele descoperite lângă arma folosită.

