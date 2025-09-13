Acasă » Știri » Monica Tatoiu, scandal monstru cu Poliția Capitalei după ce a încercat să oprească o nuntă: ”Am fost scuipată și amenințată în stil mafiot”

De: Irina Rasoveanu 13/09/2025 | 10:05
Monica Tatoiu este în scandal cu Poliția Capitalei. În urma unei intervenii care a avut loc vineri seara, 12 septembrie 2025, femeia de afaceri a susținut că a fost scuipată și amenințată în fața oamenilor legii. Totuși, autoritățile au negat povestea vedetei. Ulterior, aceasta a oferit noi detalii, precizând că are și dovezi în legătură cu ceea ce s-a întâmplat.

Vineri seara, 12 septembrie 2025, Monica Tatoiu ar fi intrat, fără acord, în curtea unor oameni, încercând să oprească o nuntă organizată în familie. Între timp, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că este tulburată ordinea şi liniştea publică pe o stradă din Sectorul 1. Așadar, oamenii legii s-au prezentat la fața locului.

„Din primele verificări, a reieşit că femeia ar fi intervenit verbal, anterior ajungerii echipajelor de poliţie, solicitând încetarea unui eveniment, întrucât afecta liniştea locatarilor din zonă. Evenimentul la care se face referire a avut loc în curtea privată a unor persoane, fiind vorba despre o nuntă organizată în familie. Facem precizarea că femeia în cauză a pătruns în curtea respectivă fără consimţământul gazdelor, solicitând oprirea evenimentului. Cu privire la acest aspect, proprietarii nu au formulat plângere penală”, a transmis Poliţia Capitalei.

Cum a escaladat scandalul dintre Monica Tatoiu și Poliția Capitalei

În urma intervenției, polițiștii au solicitat mutarea mașinilor parcate neregulamentar, iar proprietarii s-au conformat. De asemenea, au fost aplicate trei sancţiuni contravenţionale, în valoare de 11.000 de lei, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

La scurt timp după incident, Monica Tatoiu a făcut o serie de declarații acide în mediul online. Femeia de afaceri a susținut că a fost scuipată și amenințată în stil mafiot chiar în fața poliției. Vedeta i-a acuzat pe oamenii legii că nu au luat măsuri în acest caz.

„Am fost scuipată şi ameninţată în stil mafiot pentru că am încercat să opresc o nuntă tradiţionala de romi în buricul Capitalei în faţa poliţiei. Cu maşini de sute de mii de euro parcate ilegal pe toate străzile. Dispreţ total faţă de lege şi poliţie”, a fost o parte din mesajul Monicăi Tatoiu, pe Facebook.

Mesajul Monicăi Tatoiu/ Sursa foto: Facebook

În comunicatul oficial, Poliția Capitalei a transmis că afirmațiile femeii de afaceri nu reflectă realitatea. Potrivit autorităților, Monica Tatoiu nu le-ar fi spus despre amenințări agenților aflați la fața locului.

„Nu au fost înregistrate alte incidente sau fapte care să întrunească elementele constitutive ale unei infracţiuni. Menţionăm că femeia nu a adus la cunoştinţa poliţiştilor, în momentul intervenţiei, faptul că ar fi fost ameninţată şi nici nu a depus plângere în acest sens. În acest context, afirmaţiile din spaţiul public, la adresa autorităţilor, sunt nefondate şi nu reflectă realitatea faptică a incidentului

Reamintim că orice cetăţean are dreptul de a se adresa instituţiilor statului atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile, însă acţiunile directe împotriva altor cetăţeni, fără temei legal, pot escalada nejustificat şi pot perturba ordinea publică”, au transmis oamenii legii.

Cum a reacționat femeia de afaceri

Monica Tatoiu a revenit cu o replică tranșantă. Femeia de afaceri a susținut că are dovezi cu care să demonstreze că nu a mințit. Mai mult decât atât, aceasta a dat de înțeles că urmează să acționeze Poliția Capitalei în instanță.

„Poliția mă face mincinoasă când am înregistrarea convorbirii când declara că știau de cele 3 ore de dezastru. Era polițistul lângă mine când am fost scuipată. Procese cu poliția. Mizerabil”, a scris vedeta pe Facebook.

Reacția vedetei/ Sursa foto: Facebook

