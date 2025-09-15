Ce a făcut Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk, înainte de a merge la locul faptei. Explicația bizară oferită de FBI

Moartea lui Charlie Kirk a zguduit scena publică americană și a ridicat numeroase semne de întrebare despre cine este atacatorul și ce l-a împins să comită gestul extrem. Identificat drept Tyler Robinson, un tânăr de doar 22 de ani, suspectul se află acum în custodia autorităților, însă detaliile care ies la iveală despre planurile sale dinaintea atacului par desprinse dintr-un scenariu absurd.

Robinson a fost reținut vineri, după ce a deschis focul la Universitatea Utah Valley, incident care a provocat șoc și revoltă în rândul comunității. Probele ADN l-au legat direct de locul unde s-a ascuns atacatorul, dar și de prosopul cu care fusese acoperită arma abandonată în pădure.

Ce a făcut Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk

Directorul FBI, Kash Patel, a dezvăluit că Robinson a lăsat o notiță în care scria că are „ocazia să-l elimine pe Charlie Kirk” și că „o va face”. Biletul a fost descoperit în locuința sa, dar între timp fusese distrus. Totuși, anchetatorii susțin că au reușit să confirme conținutul lui prin probe criminalistice.

„De atunci am aflat conținutul biletului – chiar dacă acesta a fost distrus – am găsit dovezi criminalistice ale biletului și am confirmat conținutul acestuia datorită atitudinii noastre în timpul interogatoriului la FBI”, a explicat Patel pentru Daily Mail.

Guvernatorul Utah, Spencer Cox, a precizat că tânărul refuză în continuare să coopereze cu autoritățile. În plus, Cox a ridicat ipoteza că Robinson s-ar fi radicalizat online, menționând că acesta exprimase deja ură față de Charlie Kirk.

În spațiul online, mai exact pe Discord, prietenii lui Robinson făceau glume despre asemănarea dintre el și fotografiile atacatorului. În cele din urmă, chiar Robinson a recunoscut în conversațiile respective că era vorba despre el.

