Când și unde va fi înmormântat Charlie Kirk. Donald Trump va fi prezent: ”Am obligația să fac asta”

Charlie Kirk/ Sursa foto: Profimedia

Organizația fondată de Charlie Kirk a anunțat data și locul înmormântării activistului republican. Apropiații se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Președintele Donald Trump și-a anunțat și el prezența la funeralii. Află, în articol, toate detaliile!

Miercuri, 10 septembrie 2025, Charlie Kirk, unul dintre cei mai influenți activiști republicani și un aliat de încredere președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal, în timpul unei conferințe la Universitatea Utah Valley. La două zile distanță, a fost prins și suspectul principal în cazul crimei – Tyler Robinson, un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah. Între timp, apropiații se pregătesc de înmormântare.

Când și unde va fi înmormântat Charlie Kirk

Moartea lui Kirk a șocat comunitatea republicană, având în vedere rolul său central atât în campaniile electorale ale lui Donald Trump, cât și în ascensiunea lui JD Vance pe scena politică. Vicepreședintele a renunțat la participarea la ceremoniile de comemorare a atentatelor din 11 septembrie de la New York pentru a însoți personal trupul neînsuflețit al activistului acasă, la Phoenix, Arizona. Sicriul a fost adus cu un avion Air Force 2.

Acolo va avea loc și înmormântarea lui Charlie Kirk. Între timp, organizația fondată de activistul republican a anunțat și data la care se vor desfășura funeraliile. Mai exact, bărbatul de 31 de ani va fi condus pe ultimul drum pe 21 septembrie 2025.

Înmormântarea va avea loc pe stadionul State Farm al echipei de fotbal american din Arizona. Donald Trump și-a anunțat deja prezența. Președintele american a precizat că va merge oricând și oriunde va fi nevoie.

„M-au rugat să merg şi cred că am obligaţia să fac asta. Am auzit că e weekendul viitor. Oricând va fi, voi merge”, a declarat Donald Trump presei de peste Ocean.

Reprezentanții organizației au transmis și un mesaj prin care îi încurajează pe americani să participe la înmormântarea lui Charlie Kirk. Ei au precizat că, în acest fel, va fi sărbătorită moștenirea pe care activistul a lăsat-o în urmă.

„Alăturaţi-vă nouă pentru a sărbători viaţa extraordinară şi moştenirea durabilă a lui Charlie Kirk, o legendă americană”, a transmis organizaţia pe reţelele sale de socializare.

Cine l-a omorât pe aliatul lui Donald Trump

Tyler Robinson, un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah, este cel care l-a împușcat pe Charlie Kirk. Tatăl lui a fost cel care l-a dat pe mâna autorităților, după ce a văzut imaginile cu atacatorul și a realizat că este vorba despre fiul său.

Tânărul a fost crescut ca un mormon devotat, însă asta nu l-ar fi oprit să apese pe trăgaci. Apropiații nu își explică gestul lui Tyler Robinson. Cei care l-au cunoscut au doar cuvinte de laudă la adresa sa. O vecină a oferit câteva declarații în care l-a descris pe tânăr ca fiind foarte drăguț și inteligent.

„Acuzatul mergea la biserica noastră când era mai tânăr. Am fost îngrijitor șef timp de 18 ani la școala elementară Riverside, iar el a mers la liceul Pine View. Știu doar că Tyler se purta frumos. Era foarte drăguț. Era inteligent. Am auzit că avea o bursă completă pentru facultate. Am fost şocată”, a declarat o vecină a familiei Robinson, Kristin Schwiermann, potrivit New York Post.

