Înmormântarea lui Charlie Kirk se pregătește: trupul la fost dus în Arizona cu Air Force 2, alături de soție. Donald Trump va participa

Sicriul lui Charlie Kirk a fost transportat din Utah în Arizona la bordul avionului oficial Air Force Two. Alături de trupul neînsuflețit a călătorit vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, împreună cu soția sa, Usha, într-un gest de omagiu față de prietenia apropiată care i-a legat.

Charlie Kirk, unul dintre cei mai influenți activiști republicani și un aliat de încredere președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timpul unei conferințe la Universitatea Utah Valley. Atacatorul nu a fost încă prins, însă anchetatorii au recuperat cartușele folosite de lunetist. La eveniment participau peste 3.000 de persoane, iar securitatea era asigurată de șase ofițeri.

Înmormântarea lui Charlie Kirk se pregătește

Turneul „American Comeback Tour”, al cărui prim popas era cel din Utah, urma să includă cel puțin 15 universități din toată țara. Moartea lui Kirk a șocat comunitatea republicană, având în vedere rolul său central atât în campaniile electorale ale lui Donald Trump, cât și în ascensiunea lui JD Vance pe scena politică.

Vicepreședintele Vance a renunțat la participarea la ceremoniile de comemorare a atentatelor din 11 septembrie de la New York pentru a însoți personal trupul lui Kirk acasă, la Phoenix, Arizona. Acolo urmează să aibă loc funeraliile, la care președintele Donald Trump și-a anunțat deja prezența.

Între timp, FBI a publicat noi imagini cu criminalul. Individul apare pe camerele de supraveghere în timp ce fuge de la locul faptei, imediat după atac. FBI a anunțat că oferă o recompensă în valoare de 100.000 de dolari pentru informații care pot duce la prinderea lui.

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi aruncat o armă și muniție într-o zonă împădurită. De asemenea, au fost luate urme de pantofi și amprente de la locul atacului.

CITEȘTE ȘI:

Universitățile, țintele unor atacuri armate după moartea lui Charlie Kirk. Studenții au fugit din fața ploii de gloanțe

Imagini VIDEO cu asasinul lui Charlie Kirk, publicate de FBI. Detaliul care pur și simplu nu se leagă pentru americani