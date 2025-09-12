Universitățile, țintele unor atacuri armate după moartea lui Charlie Kirk. Studenții au fugit din fața ploii de gloanțe

S-a dat alarma la o universitate din Boston, după ce s-au auzit mai multe focuri de armă. Studenții au fugit îngroziți, încercând sub orice formă să își salveze viețile. Numeroase echipaje de urgență au ajuns rapid la fața locului.

Alertă la Universitatea din Massachusetts, după ce mai multe focuri de armă au fost auzite în incinta campusului. Potrivit martorilor, studenții s-au panicat și au început să fugă din calea atacului, temându-se pentru viața lor.

Focuri de armă într-un campus plin cu studenți

Focurile de armă au fost auzite în zona unor cămine studențești, iar poliția a fost alertată în jurul orei 15:45. La scurt timp, zona a fost împânzită de echipe SWAT care au evacuat persoanele aflate în acel perimetru. Studenții Universității din Massachusetts au primit alerte de „amenințare la adresa siguranței publice”.

Acest incident s-a produs după ce Charlie Kirk a fost ucis cu sânge rece, în Utah. Mai multe universități din SUA au primit amenințări cu caracter terorist și au fost nevoite să închidă temporar porțile. Printre instituțiile afectate se numără și școlile Virginia, Alabama, Louisiana, New Jersey, Florida și Georgia, care au fost nevoite să își suspende activitatea.

Conform raportului transmis de Poliție, zona campusului a fost securizată fiind împânzită de forțe de ordine. Cu toate acestea, nu s-au identificat persoane armate sau victime. Autoritățile continuă investigațiile în ceea ce privește alerta de la Universitatea din Massachusetts.

Persoanele care se află în acel campus au fost sfătuite să evite zona, pentru a nu-și pune singuranța în pericol. Polițiștii continuă cercetările la fața locului pentru a afla exact circumstanțele în care s-au auzit acele focuri de armă.

Charlie Kirk a murit la 31 de ani

Charlie Kirk s-a stins din viață la vârsta de 31 de ani, în timp ce se afla la un eveniment organizat la o universitate din Utah. Activistul a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs. În timpul manifestării, un foc de armă a fost tras în direcția lui, lovindu-l în zona gâtului. Autoritățile au găsit arma folosită pentru asasinatul lui Kirk într-o zonă împădurită, pe unde asasinul ar fi fugit după atentat.

De asemenea, au fost publicate imagini cu bărbatul care l-ar fi împușcat pe activist de la 135 de metri depărtare. Acesta este îmbrăcat simplu, în blugi albaștri și o bluză neagră cu un desen cu un vultur. Pentru a-și ascunde chipul, a ales să poarte o pereche de ochelari și șapcă pe cap, (VEZI AICI).

