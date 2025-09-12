Primele imagini clare cu asasinul lui Charlie Kirk. Cum arată tânărul care a lăsat 2 copii fără tată

Charlie Kirk, activist conservator american și fondator al organizației Turning Point USA, a fost ucis pe 10 septembrie 2025, în timpul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, Utah. În vârstă de 31 de ani, el a fost împușcat mortal în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, în fața a aproximativ 3.000 de participanți. Au apărut primele imagini cu asasinul pe camerele de supraveghere, însă nu a fost găsit de autorități.

Charlie Kirk a fost cunoscut pentru promovarea valorilor conservatoare și pentru mobilizarea tinerelor conservatoare prin intermediul Turning Point USA. El a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs în fața miilor de tineri la Universitatea Utah Valley din Utah despre violențele dintre bandele din Statele Unite ale Americii. Autoritățile au intervenit imediat și au încercat să dea de asasinul care a tras glonțul, însă fără succes până în prezent.

În urma atacului, FBI și autoritățile locale au lansat o anchetă amplă, oferind o recompensă de până la 100.000 de dolari pentru informații care să ducă la identificarea și arestarea făptașului. În timpul cercetărilor a fost găsită arma crimei.

De asemenea, au fost publicate imagini cu bărbatul care l-ar fi împușcat pe activist de la 135 de metri depărtare. Acesta este îmbrăcat simplu, în blugi albaștri și o bluză neagră cu un desen. Pentru a-și ascunde chipul a ales să poarte o pereche de ochelari și șapcă pe cap.

Mesajul transmis după moartea lui Charlie Kirk

După tragicul eveniment în care Charlie Kirk și-a pierdut viața, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a reacționat ferm, calificând atacul drept o acțiune de natură politică. În declarația sa, Cox a subliniat gravitatea situației și a dorit să le reamintească cetățenilor că statul Utah menține în vigoare pedeapsa cu moartea.

El a declarat că este esențial ca publicul să înțeleagă că moartea lui Kirk reprezintă un act de asasinat politic și a reafirmat că legislația statului prevede în continuare sancțiuni severe pentru astfel de fapte.

”Vreau să fiu foarte clar: acesta este un asasinat politic. Şi vreau să reamintesc oamenilor că în statul Utah încă există pedeapsa cu moartea”, a transmis Spencer Cox.

CITEȘTE ȘI: Ultimul mesaj postat de soția lui Charlie Kirk, înainte de tragedie. Ce spunea despre Dumnezeu și prezența lui

Bărbatul din SUA care a ucis-o pe ucraineanca Iryna și-a motivat gestul. Conversația e halucinantă: „Și vă spun, materialul a făcut-o”