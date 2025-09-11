Ultimul mesaj postat de soția lui Charlie Kirk, înainte de tragedie. Ce spunea despre Dumnezeu și prezența lui

Charlie Kirk s-a stins din viață la vârsta de 31 de ani, în timp ce se afla la un eveniment organizat la o universitate din Utah. Activistul a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs. În timpul manifestării, un foc de armă a fost tras în direcția lui, lovindu-l în zona gâtului. Charlie Kirk a făcut o serie de informații controversate de-a lungul timpului, formându-și o comunitate de persoane care nu l-au simpatizat.

Charlie Kirk avea o comunitate mare de persoane care nu îl plăceau. A fost de foarte multe ori judecat pentru afirmațiile dure pe care le făcea, mai ales în perioada campaniei electorale ale lui Donald Trump. Până în acest moment nu se știe cine l-a ucis pe activist, însă FBI îl caută pe criminal.

Ce a postat soția lui Charlie Kirk înainte să fie ucis

Înainte ca Charlie Kirk să fie ucis, soția sa a făcut câteva postări în mediul online care au atras atenția după tragedie. Cu patru ore înainte să fie asasinat, femeia ar fi cerut ajutorul, semn că uciderea lui Charlie Kirk a fost plănuită. Soția lui ar fi prevestit pericolul și ar fi cerut ajutor într-un mod discret. Erika Lane Frantzve și-ar fi dat seama că soțul ei este în pericol și i-ar fi fost teamă pentru viața acestuia, potrivit spynews.ro.

Charlie Kirk avea o relație destul de bună cu Donald Trump, fiind un susținător foarte mare în perioada campaniei electorale. Era unul dintre pietenii apropiați ai lui Trump Jr. Acesta i-a îndemnat pe toți tinerii să îl voteze pe actualul președinte al Americii. Vestea că Charlie Kirk a fost asasinat a fost primită cu mare tristețe de președintele Americii. Acesta a trimis și un mesaj important:

”De ani de zile, stânga radicală compară americani remarcabili precum Charlie cu naziştii şi cu cei mai răi criminali şi ucigaşi în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul cu care ne confruntăm astăzi în ţara noastră, şi acest lucru trebuie să înceteze imediat. Administraţia mea îi va găsi pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la orice altă formă de violenţă politică, inclusiv organizaţiile care îi finanţează şi îi susţin”, a declarat Donald Trump, pe Truth Social.

