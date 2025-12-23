Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Noi dezvăluiri din scandalul care cutremură Casa Regală Britanică. Sarah Ferguson, martorul tăcut

Noi dezvăluiri din scandalul care cutremură Casa Regală Britanică. Sarah Ferguson, martorul tăcut

De: Paul Hangerli 23/12/2025 | 15:10
Noi dezvăluiri din scandalul care cutremură Casa Regală Britanică. Sarah Ferguson, martorul tăcut
După ce v-am prezentat detaliile explozive despre orele dispărute din mărturia lui Ghislaine Maxwell, revenim cu un nou episod care mută atenția asupra unei alte figuri-cheie din anturajul regal. Potrivit surselor, Sarah Ferguson, fosta soție a Prințului Andrew ar deține povești din primii ani londonezi ai lui Meghan Markle, povești care nu s-au petrecut în palate, ci în spații exclusiviste, departe de ochii publicului, și care ar putea schimba felul în care a fost spusă până acum ascensiunea ei.

Potrivit unor surse apropiate situației, Sarah Ferguson ar fi fost martoră la perioada în care Meghan se mișca în cercurile elitiste ale Londrei, cu mult înainte de a-l cunoaște pe Prince Harry. Nu era vorba despre evenimente oficiale sau apariții publice, ci despre petreceri discrete, lounge-uri slab luminate, terase private și colțuri VIP din Soho House, clubul exclusivist unde accesul depindea de conexiuni, nu de notorietate.

Meghan Markle. Sursă: Profimedia

Acestea sunt, spun aceleași surse, zilele despre care Meghan vorbește rar. Zilele dinaintea vieții regale, când înainta în cercuri închise cu ajutorul unor prieteni influenți, al prezentărilor de noapte târzie și al invitațiilor care nu apăreau întâmplător.

Sarah Ferguson, martorul tăcut

Insiderii susțin că Fergie ar fi urmărit îndeaproape această ascensiune discretă, observând cum Meghan trecea de la marginea scenei sociale londoneze în încăperi unde se făceau înțelegeri, se formau alianțe și se planificau viitoare cariere. Potrivit relatărilor, Ferguson ar fi văzut mai mult decât și-ar fi dorit Meghan să știe cineva și, acum, ar fi pregătită să spună totul. Avertismentul, spun sursele, este simplu: Fergie a fost acolo, a văzut începuturile și a adunat detalii pe care le-ar fi păstrat ani la rând, asemenea unei muniții gata de folosit.

Conform Royal.Update.News Sarah Ferguson ar negocia publicarea unui volum de tip „tell-all”, descris ca fiind atât de exploziv încât chiar și membri seniori ai familiei regale ar urmări situația cu atenție. Nu ar fi vorba despre o memorie sentimentală sau despre reflecții blânde, ci despre o confruntare directă.

Oamenii apropiați de Fergie spun că aceasta s-ar simți marginalizată și ignorată de Palat și că ar fi decis să vorbească fără teamă. De data aceasta, însă, degetul nu ar fi îndreptat doar spre instituția regală, ci direct spre Meghan Markle.

O relație ruptă

Sursele mai afirmă că Fergie nu a fost întotdeauna în această poziție. La un moment dat, ar fi încercat să o ajute pe Meghan, într-o perioadă în care propria ei influență regală se prăbușea. Sprijinul nu ar fi fost însă reciproc. Meghan s-ar fi distanțat, ar fi ignorat mesajele și ar fi evitat orice asociere cu familia York.

Pentru Meghan, aceasta ar fi fost o decizie strategică. Pentru Fergie, o trădare. Iar trădarea, spun aceleași surse, este cu atât mai periculoasă când vine din partea cuiva care îți cunoaște secretele. De-a lungul anilor, Meghan a susținut o versiune simplă: l-a întâlnit pe Harry abia când drumurile lor s-au intersectat oficial. Însă persoane care ar fi fost prezente în Londra acelei perioade susțin că Meghan și Fergie ar fi frecventat cercuri care se suprapuneau încă din jurul anului 2010. Cercuri mici, extrem de exclusive, populate de oameni care nu apar în titluri, dar care influențează discret destine. În aceste spații, Meghan ar fi învățat cum să-și construiască alianțe și să navigheze printre oameni puternici, mult înainte de a păși în lumina reflectoarelor regale.

Un moment-cheie invocat de surse este o nuntă discretă în Jamaica, într-o capelă mică, unde ar fi fost prezenți Harry, Meghan, Prince Andrew, Princess Eugenie și Sarah Ferguson. Acolo, spun martorii, diferențele au devenit vizibile. În timp ce Harry ar fi călătorit la clasa Economy Plus, Meghan ar fi sosit cu un avion privat, aranjat prin Marcus Anderson și miliardarul Ron Burkle, ambii asociați cu rețeaua Soho House. Detaliul ar fi atras atenția și ar fi confirmat că Meghan se simțea deja confortabil într-un cerc pe care îl cunoștea bine.

Cine mai știa adevărul

Potrivit acelorași surse, unul dintre vechii prieteni ai lui Harry, Tom Inskip, ar fi observat prezența lui Meghan în aceste medii cu ani înainte ca relația să devină publică. Se spune că l-ar fi avertizat pe Harry, iar excluderea sa ulterioară de la nunta regală a ridicat semne de întrebare. Fergie, prin legăturile sale cu Andrew și Eugenie, ar fi fost de asemenea la curent cu aceste cercuri și cu prezența lui Meghan în ele.

Sarah Ferguson. sursă – hepta

Astăzi, spun insiderii, Sarah Ferguson nu ar mai avea nimic de pierdut. Titlurile s-au estompat, protecția regală s-a subțiat, iar loialitățile s-au rupt. I-au rămas vocea, memoria și adevărul pe care susține că l-a păstrat ani întregi. Dacă această carte va fi publicată, povestea lustruită a începuturilor lui Meghan ar putea fi rescrisă. Nu ca o anulare a iubirii, ci ca o dezvăluire a strategiei, a poziționării și a drumului parcurs din umbră până în centrul monarhiei.

×