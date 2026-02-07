Scandal de proporții mondiale! Fiul violonistului Lorenz Năsturică, reținut în Dubai pentru escrocherii de milioane de euro

Fiul celebrului violonist Lorenz Năsturică, Lorenz Michael, a ajuns sub lupa anchetatorilor din Dubai și România! Documentele oficiale scot la iveală datorii uriașe, dosare imobiliare de milioane și suspiciuni de înșelăciune. Iar sursele CANCAN.RO susțin că atât el, cât și concubina lui, Alexandra Bălan, se află în custodia autorităților din Emirate!

Numele Lorenz Michael Năsturică apare în mai multe documente oficiale ale instanțelor din Dubai, care indică existența unor litigii financiare și imobiliare de mare amploare în Emiratele Arabe Unite. În paralel, potrivit unor surse judiciare, acesta este cercetat penal și în România, în dosare ce vizează presupuse fapte de înșelăciune.

Potrivit informațiilor care stau la baza unui dintre dosare, se pare că Năsturică ”este urmărit in baza unui mandat de arestare preventivă, astfel cum reiese din verificările DEPABD (fila 92) și nu a primit comunicările efectuate de instanță pana in prezent, în temeiul art. 167 alin.1 şi 2 C.pr.civ, va dispune citarea prin publicitate, la domiciliul cunoscut”.

Totodată, potrivit informațiilor obținute din mediul juridic din Dubai, Lorenz Michael Năsturică s-ar afla în prezent în custodie în cadrul închisorii centrale Al Awir din Dubai. Aceleași surse CANCAN.RO susțin că și Alexandra Bălan, prezentată ca fiind concubina acestuia, ar fi reținută în penitenciarul de femei Al Awir.

Notificări oficiale de plată: datorii de peste 3,3 milioane AED

Conform notificărilor legale publicate de Dubai Courts în publicația The Gulf Time (ediția din 29 ianuarie 2025), Lorenz Michael Nasturică figurează ca debitor în cel puțin două proceduri distincte inițiate de creditori cu cetățenie britanică:

James Anthony Mesmini (UK) – AED 640.000,16

Louis Richard Pearson (UK) – AED 2.673.348

Documentele indică faptul că aceste creanțe au la bază declarații de datorie autentificate notarial, precum și planuri de plată în rate care nu ar fi fost respectate. În ambele situații, creditorii au apelat la procedura de notificare prin publicare, prevăzută de art. 144 din Codul de Procedură Civilă al Emiratelor Arabe Unite, procedură utilizată atunci când persoana notificată nu poate fi contactată direct.

Proces imobiliar major în Dubai Hills Estate

Pe rolul Dubai First Instance Courts se află și un dosar civil imobiliar în care Lorenz Michael Nasturica figurează ca pârât:

Real Estate Case nr. 141 / 2024 / 26

Obiect: rezilierea unor contracte de vânzare imobiliară

Proprietate: Villa No. 121 – Fairway Vistas, Dubai Hills Estate

Reclamantul solicită:

AED 6.100.000 (depozit achitat),

dobândă legală de 5% anual,

cheltuieli de judecată și onorarii de avocat.

Instanța a dispus notificarea oficială a acestuia și stabilirea unei ședințe de judecată, cu obligația prezentării personale sau prin avocat.

Anchete penale în România

Potrivit unor surse judiciare din România, Lorenz Michael Năsturică este cercetat penal în mai multe dosare care vizează presupuse fapte de înșelăciune, aflate în diferite stadii procedurale.

În cadrul unuia dintre aceste dosare, conform acelorași surse, ar fi fost audiat și antrenorul Cosmin Olăroiu, nume cunoscut în fotbalul internațional, în contextul unor relații contractuale și financiare analizate de anchetatori.

Până la acest moment, nu există informații publice privind o hotărâre penală definitivă în aceste cauze, cercetările fiind în desfășurare.

Un exemplu concret, și recent, stă într-o decizie a instanței, care l-a obligat pe Năsturică să-i achite o datorie de proape 1 milion de euro unui colecționar de artă sacră (nici el străin de scandaluri), pe nume Peter Peterson: ”Obligă pârâtul la restituirea către reclamant a sumei de 900.000 euro, reprezentând suma împrumutată. Obligă pârâtul la plata către pârât a sumei de 45.000 de euro, cu titlu de dobândă contractuală remuneratorie”.

Și acesta nu ar fi singurul țepuit. Năsturică i-a mai vândut lui Grigore Dănuț Hotcă – supranumit și Dani de la Satu Mare – un Porsche de 85.000 de euro, prezentându-se ca proprietar, dar documentele erau false, iar mașina nu îi aparținea!

Surse apropiate mediului de afaceri indică faptul că Lorenz Michael Nasturica este cunoscut ca apropiat al omului de afaceri Stelian Gheorghe, relație menționată în contextul unor tranzacții și proiecte analizate de autorități. Această asociere este examinată de anchetatori exclusiv din perspectivă factuală, fără concluzii juridice definitive în acest stadiu.

De asemenea, acesta este un apropiat al avocatului Nichita Vlad, arestat pentru escrocheria White Tower, din Ploiești.

Fiul unui violonist de renume mondial

Lorenz Michael Năsturică este fiul violonistului Lorenz Năsturică-Herschcowici, artist de renume internațional, cu o carieră prestigioasă în marile săli de concert ale lumii. In prezent, tatal sau concerteaza in cadrul Teatrului Mariinsky din Sankt Petersburg.

Cazul Lorenz Michael Năsturică conturează un tablou complex de litigii financiare internaționale, dosare civile de mare valoare și anchete penale aflate în desfășurare, atât în Emiratele Arabe Unite, Germania, Austria, dar și în România.

Citește și: Acuzat de șantaj, Dani de la Satu Mare, fratele-problemă al milionarei ANG PROPERTIES, și-a aflat sentința!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.