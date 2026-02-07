Acasă » Știri » Ce și-a pus Sorin Mărcuș pe pereții casei sale. Partenerul Marinei Almășan uimește: „Aici este zona asiatică”

Ce și-a pus Sorin Mărcuș pe pereții casei sale. Partenerul Marinei Almășan uimește: „Aici este zona asiatică”

De: Andreea Stăncescu 07/02/2026 | 07:40
Ce și-a pus Sorin Mărcuș pe pereții casei sale. Partenerul Marinei Almășan uimește: „Aici este zona asiatică”
Cum arată casa lui Sorin Mărcuș / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Partenerul Marinei Almășan a arătat tuturor cum arată locuința sa. Sorin Mărcuș a păstrat obiecte cu valoare sentimentală, adunate din toate colțurile lumii, locuința fiind asemenea unui adevărat jurnal al experiențelor trăite. 

Sorin Mărcuș are o casă plină de amintiri din vacanțele sale. Un loc aparte în locuință îl ocupă portretele cu fiica sa, cu care are o relație extrem de apropiată. Tânăra l-a făcut bunic de două ori, iar acest lucru reprezintă una dintre cele mai mari bucurii din viața lui.

Ce și-a pus Sorin Mărcuș pe pereții casei

Pasiunea pentru călătorii se reflectă în fiecare colț al casei. Sorin Mărcuș a dedicat chiar și un spațiu special obiectelor aduse din Asia, regiune care l-a fascinat de-a lungul timpului. Acolo se regăsesc suveniruri, mici piese de artă artizanală și obiecte simbolice, adunate cu grijă din diverse destinații exotice.

Sursa foto: Captură Antena Stars

Printre fotografiile expuse se află și imagini alături de personalități cunoscute din România, precum Marius Lăcătuș și soția sa, Mariana, oameni pe care îi apreciază și cu care a legat prietenii. De asemenea, păstrează și o fotografie rară cu Valentin Ceaușescu, o amintire care face parte din istoria sa personală.

El mărturisește că fiecare lucru din casă este ales pentru sufletul lui, fiind rezultatul bucuriei de a descoperi locuri noi și de a păstra câte o parte din ele aproape.

„Am făcut totul pentru sufletul meu. Sunt bunic de două ori în același an (…) Aici este zona asiatică. Tot ce este aici este o mare bucurie a mea, atunci când călătoresc să iau mici lucruri care îmi fac plăcere și mai ales mici lucruri de artă artizanală. Am ceva luat exact de la piramidele din Mexic”, a declarat Sorin Mărcuș.

CITEȘTE ȘI: Cum arată apartamentul de lux al Ancăi Țurcașiu. Pasionată de design interior, vedeta și-a amenajat singură locuința

Cum arată căsuțele de vacanță ale Andreei Esca de la Porumbacu de Sus? Câți bani trebuie să dai pentru a închiria o astfel de locație de lux

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici concediul
Știri
Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici concediul
Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sală. Analfabeto!” Iuliana i-a dat replica extrem de elegant
Știri
Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început…
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi cratere pe străzile Capitalei. Primăria anunță „marea cârpeală” a arterelor sparte
Gandul.ro
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost...
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați mai multe luni de camarazii lor
Adevarul
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați...
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Parteneri
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
Click.ro
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile...
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
Digi 24
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în...
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de...
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
go4it.ro
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi cratere pe străzile Capitalei. Primăria anunță „marea cârpeală” a arterelor sparte
Gandul.ro
Cum ninge, cum apar gropile în București. După ultimul îngheț au apărut noi cratere pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici ...
Zile libere legale în 2026. Calendar complet: minivacanțe, sărbători legale și cum să îți planifici concediul
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 42:7(2+4)=? Răspunsul nu este 1
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 42:7(2+4)=? Răspunsul nu este 1
Fotbalistul care a ales între mamă și soție. Povestea lui Achraf Hakimi și a actriței Hiba Abouk
Fotbalistul care a ales între mamă și soție. Povestea lui Achraf Hakimi și a actriței Hiba Abouk
Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început să ...
Andreea Bostănică a făcut-o praf pe Beregoi: „Zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sală. Analfabeto!” Iuliana i-a dat replica extrem de elegant
Misterul lui Cupidon dezvăluit: cum a ajuns micuțul cu arc și săgeți simbolul suprem al Zilei Îndrăgostiților
Misterul lui Cupidon dezvăluit: cum a ajuns micuțul cu arc și săgeți simbolul suprem al Zilei Îndrăgostiților
7 moduri simple prin care îți poți îmbunătăți flora intestinală
7 moduri simple prin care îți poți îmbunătăți flora intestinală
Vezi toate știrile
×