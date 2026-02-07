Ce și-a pus Sorin Mărcuș pe pereții casei sale. Partenerul Marinei Almășan uimește: „Aici este zona asiatică”

Partenerul Marinei Almășan a arătat tuturor cum arată locuința sa. Sorin Mărcuș a păstrat obiecte cu valoare sentimentală, adunate din toate colțurile lumii, locuința fiind asemenea unui adevărat jurnal al experiențelor trăite.

Sorin Mărcuș are o casă plină de amintiri din vacanțele sale. Un loc aparte în locuință îl ocupă portretele cu fiica sa, cu care are o relație extrem de apropiată. Tânăra l-a făcut bunic de două ori, iar acest lucru reprezintă una dintre cele mai mari bucurii din viața lui.

Ce și-a pus Sorin Mărcuș pe pereții casei

Pasiunea pentru călătorii se reflectă în fiecare colț al casei. Sorin Mărcuș a dedicat chiar și un spațiu special obiectelor aduse din Asia, regiune care l-a fascinat de-a lungul timpului. Acolo se regăsesc suveniruri, mici piese de artă artizanală și obiecte simbolice, adunate cu grijă din diverse destinații exotice.

Printre fotografiile expuse se află și imagini alături de personalități cunoscute din România, precum Marius Lăcătuș și soția sa, Mariana, oameni pe care îi apreciază și cu care a legat prietenii. De asemenea, păstrează și o fotografie rară cu Valentin Ceaușescu, o amintire care face parte din istoria sa personală.

El mărturisește că fiecare lucru din casă este ales pentru sufletul lui, fiind rezultatul bucuriei de a descoperi locuri noi și de a păstra câte o parte din ele aproape.

„Am făcut totul pentru sufletul meu. Sunt bunic de două ori în același an (…) Aici este zona asiatică. Tot ce este aici este o mare bucurie a mea, atunci când călătoresc să iau mici lucruri care îmi fac plăcere și mai ales mici lucruri de artă artizanală. Am ceva luat exact de la piramidele din Mexic”, a declarat Sorin Mărcuș.

CITEȘTE ȘI: Cum arată apartamentul de lux al Ancăi Țurcașiu. Pasionată de design interior, vedeta și-a amenajat singură locuința

Cum arată căsuțele de vacanță ale Andreei Esca de la Porumbacu de Sus? Câți bani trebuie să dai pentru a închiria o astfel de locație de lux