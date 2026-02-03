Acasă » Știri » Cum arată apartamentul de lux al Ancăi Țurcașiu. Pasionată de design interior, vedeta și-a amenajat singură locuința

De: Andreea Stăncescu 03/02/2026 | 06:40
Cum arată apartamentul actriței / Sursa foto: Social media
În anul 20202, Anca Țurcașiu și-a părăsit vila din Corbeanca și s-a mutat într-un apartament de lux situat într-un bloc rezidențial din București. Pasiunea pentru designul interior se reflectă în modul în care și-a amenajat locuința, cu un stil elegant și atent la detalii.

Anca Țurcașiu are o pasiune pentru designul interior, astfel că nu a avut nevoie de ajutor pentru renovarea apartamentului. Locuința artistei se remarcă prin combinații de culori calde și accente de lemn, mobilierul din lemn masiv dominând spațiile. Nuanțele de alb și maro creează un ambient primitor și sofisticat în același timp. Livingul generos este punctul central al locuinței, unde actrița își desfășoară adesea antrenamentele de fitness, combinând utilul cu plăcutul.

Vedeta împărtășește frecvent pe rețelele sociale imagini din căminul său, prezentând atât piesele de mobilier din lemn masiv, cât și obiectele decorative pe care le-a adus din călătorii.

Bucătăria, cu un decor rustic, este locul unde artista se filmează gătind preparatele sale preferate, evidențiind combinația între confort, funcționalitate și estetică. Anca Țurcașiu și-a creat un spațiu care reflectă personalitatea sa, echilibrând eleganța cu căldura unei locuințe primitoare.

Sursa foto: Social media

Ce spunea Anca Țurcașiu despre vechea casă

În timpul mariajului, Anca Țurcașiu a locuit în Corbeanca, într-o casă de 130 mp. Actrița a fost mereu pasionată de designul interior, astfel că apartamentul nu a fost prima locuință pe care a amenajat-o după propriul gust. În trecut și-ar fi dorit să studieze mai mult domeniul, însă a renunțat după ce a anunțat sarcina cu fiul ei.

„Ne-am dorit o casă mică, de numai 130 mp, care să corespundă nevoilor noastre. Din fericire, nu am avut probleme pe șantier, iar gradina este exclusiv opera soțului meu, care a fost ajutat de mama lui. De amenajarea interioară m-am ocupat eu exclusiv, pentru că e una dintre pasiunile mele. Mi-aș fi dorit să fac Facultatea de Design, dar am rămas însărcinată cu fiul meu și am renunțat la acest plan”, a povestit Anca Țurcașiu în urmă cu ceva timp.

Orașul mare din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8.700 de euro. Este la etajul 1

