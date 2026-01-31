Acasă » Știri » Orașul mare din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 8.700 de euro. Este la etajul 1

De: Irina Vlad 31/01/2026 | 13:38
Anunțul unui român a făcut înconjurul internetului. Acesta scoate la vânzare o garsonieră de 10 mp cu doar 8.700 de euro. În ce oraș se află, de fapt, locuința?

La fel ca în anii prcedenți, piața imobiliară din orașele mici și medii din România rămâne una cele mai avatanjoase și ofertante. Costuri de trai mai reduse (avatanj pentru familii sau persoanele care lucrează la distanță), calitate a vieții mai bună și prețuri accesibile la locuințe. Spre exemplu, un bărbat din Galați vinde o garsonieră de 10 mp cu doar 8.700 de euro.

Garsonieră cu doar 8.700 de euro în Galați

Locuința se află în cartierul Micro 19, la etajul 1 al unui bloc de 4 etaje, poziționat central, cu magazine la parter și acces imediat la mijloacele de transport în comun. Conform descrierii din anunț, locuința este disponibilă imediat, pregătită să devină casă pentru o persoană singură, un cuplu tânăr, locuință temporară sau investiție imobiliară.

Un dezavantaj major al proprietății îl reprezintă lipsa grupului sanitar, însă, acesta poate fi amenajat, în funcție de nevoile fiecăruia, se arată în anunț. Garsoniera a fost scoasă la vânzare pentru 8.700 de euro, însă, în cazul unei oferte ferme, proprietarul este dispus să negocieze.

„Garsonieră Micro 19 –  Poziționare excelentă .

Ofer spre vânzare garsonieră de 10 mp, situată în Micro 19, bloc G5 (camere video), scara 3, etaj 1, poziționare – față, liberă, disponibilă imediat, pregătită să devină casă pentru o persoană singură, un cuplu tânăr sau o locuință temporară.

AVANTAJE:

  •  Poziționare excelență – la stradă, cu magazin la parterul blocului și mijloace de transport chiar în apropiere
  • Liberă, disponibilă imediat
  • Fără grup sanitar, dar cu posibilitatea de amenajare, în funcție de nevoi.

PREȚ NEGOCIABIL!!!!! ”, se arată în anunțul gălățeanului.

