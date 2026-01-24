Acasă » Știri » Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 5.800 de euro. Este complet mobilată și utilată

De: Alina Drăgan 24/01/2026 | 17:00
Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 5.800 de euro /Foto: olx

Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Însă, se pare că mai există și surprize. Pe piața imobiliară, unde prețurile au explodat în ultimii ani, există încă locuri în România unde o locuință se poate cumpăra la un preț decent. De exemplu, o garsonieră se vinde la prețul de numai 5.800 de euro.

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Totuși, există și excepții.

Piața imobiliară din România pare să aibă oferte pentru toate buzunarele. Chiar dacă prețurile nu au scăzut există și oferte accesibile. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și 120.000 de euro. Însă, există oferte și pentru cei care nu au un buget atât de ridicat.

Conform unui anunț postat recent pe site-urile de profil, o garsonieră este scoasă la vânzare pentru suma de 5.800 de euro. Locuința se află în municipiul Zalău, județ Sălaj și are o suprafață de 27 metri pătrați.

Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 5.800 de euro /Foto: Olx

Garsoniera este complet mobilată și utilată. Aceasta dispune de o cameră open sapace și de o baie. Deși condițiile nu sunt cele mai moderne, doritorii se pot muta imediat. Prețul este unul accesibil.

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele și localitățile mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

