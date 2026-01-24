Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Ajutor! A intrat pisica în casă”

De: Alina Drăgan 24/01/2026 | 16:15
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un bac care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este papagalul Coco. Acesta suna la 112, iar deznodământul este hilar.

– Alo? 112?

– Da!

– Ajutor! A intrat o pisică în casă!

– Și pentru asta apelezi numărul de urgență, puștiule?

– Nu sunt puști! Sunt papagalul Coco și vorbesc în numele hamsterului Rocky și al peștișorului Ovi.

O femeie avea 3 fete de măritat

O femeie avea trei fete de măritat. Când s-a căsătorit cea mai mare și s-a mutat la sot, maică-sa a rugat-o să-i scrie despre viața ei intimă. Peste câteva zile, primește scrisoare cu un singur cuvânt: Nescafe. Maică-sa inițial nu a înțeles faza, dar, din întâmplare, a văzut reclama de la Nescafe într-un ziar: „Satisfacție până la ultima picătură”, și s-a bucurat foarte mult.

A urmat rândul celei de a doua. Maică-sa a rugat-o același lucru și peste o săptămână a primit o scrisoare cu textul: Benson & Hedges.

Maică-sa a căutat în ziar reclama respectivelor țigări: „Extra Long, King size”, și din nou s-a bucurat.

În sfârșit, se mărita și cea mai mică, iar după o lună îi trimite mamei sale scrisoarea de rigoare: British Airways. Maică-sa vede la TV reclama de la renumita companie aeriană și leșină: „De 3 ori pe zi, 7 zile pe săptămână, în toate direcțiile.

Alte bancuri amuzante

– Ionel, spune-mi o propoziție cu cuvântul „probabil”.

Ionel se gândește și zice:

– Probabil bunica are televizor.

Profesorul mirat:

– Cum așa?

– Păi, am văzut telecomanda pe masă, dar nu știu sigur dacă e a ei.

Profesorul oftează și o întreabă pe Maria:

– Tu poți?

– Probabil mâine va ploua.

– De ce?

– Pentru că tata a spălat mașina azi.

 

