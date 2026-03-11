Bancul de miercuri | „Bulă, am fost aseară la una”

Este momentul potrivit pentru a ne binedispuneă încă din primele minute ale dimineții. Celebrul personaj românesc, Bulă, ne surprinde cu umorul său și reușește să stârnească hohote din râs datorită situațiilor în care ajunge și a replicilor haioase pe care le are.

– Bulă, am fost aseară la una. La un moment dat, mi-a spus: Stinge lumina și profită de mine!

– Bravo, Ștrulă! Și ce ai făcut?

– Păi ce puteam face, i-am furat televizorul.

Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT.

Angajatorul întreabă:

– Ce știi despre inteligența artificială?

Bulă:

– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.

– Și… ce știi să faci?

– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!

Bulă și Ștrulă sunt colegi de serviciu.

Se întâlnesc la o țigară, afară:

– Ai plecat undeva în concediu?

– Da, am fost în concediu la 5.223 km de Tenerife.

– Wow, unde mai exact?

– Acasă, la Iași!

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor.

Doctorul îl întreabă:

– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?

Bulă:

– Mmm… Aşa şi aşa…

Doctorul:

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

Bulă:

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

Doctorul:

– Dulciuri mănânci?

Bulă:

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.

Doctorul:

– Sărat mănânci?

Bulă:

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.

Doctorul:

– Grăsimi mănânci?

Bulă:

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…

Doctorul:

– Prăjit mănânci?

Bulă:– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.

Doctorul:

– Aha… Dar de băut, bei?

Bulă:

– A, da! De băut, beau.

