Bancul de miercuri | „Bulă, am fost aseară la una”

Este momentul potrivit pentru a ne binedispuneă încă din primele minute ale dimineții. Celebrul personaj românesc, Bulă, ne surprinde cu umorul său și reușește să stârnească hohote din râs datorită situațiilor în care ajunge și a replicilor haioase pe care le are.
– Bulă, am fost aseară la una. La un moment dat, mi-a spus: Stinge lumina și profită de mine!
– Bravo, Ștrulă! Și ce ai făcut?
– Păi ce puteam face, i-am furat televizorul.
Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT.
Angajatorul întreabă:
– Ce știi despre inteligența artificială?
Bulă:
– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.
– Și… ce știi să faci?
– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!
Bulă și Ștrulă sunt colegi de serviciu.
Se întâlnesc la o țigară, afară:
– Ai plecat undeva în concediu?
– Da, am fost în concediu la 5.223 km de Tenerife.
– Wow, unde mai exact?
– Acasă, la Iași!
Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor.
Doctorul îl întreabă:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa…
Doctorul:
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
Bulă:
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
Doctorul:
– Dulciuri mănânci?
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.
Doctorul:
– Sărat mănânci?
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
Doctorul:
– Grăsimi mănânci?
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…
Doctorul:
– Prăjit mănânci?
Bulă:– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
Doctorul:
– Aha… Dar de băut, bei?
Bulă:
– A, da! De băut, beau.
CITEȘTE ȘI: BANC | La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician