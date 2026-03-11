Acasă » Știri » Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate

Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate

De: Andreea Stăncescu 11/03/2026 | 08:07
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cum va fi vremea în luna martie / Sursa foto: Accuweather

Un nou episod de vreme rece ar putea afecta România în a doua parte a lunii martie. Potrivit prognozelor publicate de AccuWeather, un nou vortex polar va coborî peste o parte a Europei, aducând temperaturi mai scăzute și ninsori în mai multe regiuni ale țării.

Conform estimărilor meteo, ninsorile ar urma să înceapă de săptămâna viitoare și să dureze aproximativ cinci zile la rând, în intervalul 17-21 martie. În această perioadă sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare sau lapoviță, iar temperaturile maxime vor coborî spre 3-5°C, în timp ce minimele pot ajunge până la -3°C.

Cele mai afectate vor fi fi localitățile situate la altitudini mari și foarte mari, unde iarna pare să revină temporar. De exemplu, în stațiuni montane precum Predeal, există șanse ridicate de ninsoare, iar stratul de zăpadă ar putea crește chiar și în luna martie.

După acest episod rece, se estimează că vremea se va stabiliza treptat spre finalul lunii, iar temperaturile vor reveni la valori mai apropiate de cele normale pentru începutul primăverii.

Vremea în România în următoarele zile

Meteorologii avertizează că, în perioada următoare, vor fi de interes intensificările vântului în sud-vestul țării, în special în sudul Banatului, vestul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste zone, rafalele pot atinge 50-65 km/h, iar în zona Carpații Meridionali pot ajunge chiar la 80 km/h. Cel mai vizat este județul Caraș‑Severin, pentru care a fost emis cod galben de vânt până poimâine seară.

În restul țării, vremea va fi în general frumoasă. Temperaturile vor ajunge la 16–18°C în Banat, Crișana și Transilvania, în timp ce în Moldova, Dobrogea și Muntenia maximele vor fi de 10–14°C, mai scăzute pe litoral. Nopțile vor rămâne reci, cu -6 până la -8°C în depresiunile intramontane.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 11 martie 2026. Primăvara începe să se simtă: temperaturi de până la 12°C în România

Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate

