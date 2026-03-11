Ingredientele din care este făcut parizerul de post din LIDL. Ce mănânci, de fapt

În perioadele de post, mulți români aleg alternative vegetale la produsele din carne. Printre cele mai populare se numără mezelurile de post, consumate adesea la micul dejun sau în sandvișuri. Un exemplu este parizerul vegetal vândut în magazinele Lidl, sub brandul Verdino. Produsul este realizat din proteine vegetale, în special din mazăre, și conține măsline verzi, însă apar și alte ingrediente pe care CSID le menționează și explică.

Ingredientul principal al produsului este apa, urmată de amidon modificat, care oferă textura specifică mezelurilor feliate. În rețetă se regăsesc și proteine din mazăre, un ingredient frecvent folosit în produsele vegetale pentru a asigura consistența și valoarea nutritivă. Acestea reprezintă aproximativ 2,4% din compoziție, contribuind la textura finală și oferind o alternativă vegetală la proteinele din carne.

