Amendă de 3.000 de lei pentru românii care au centrală în apartament. Detaliul pe care trebuie să-l respecte obligatoriu proprietarii

De: Denisa Crăciun 11/03/2026 | 10:34
Cine trebuie să repare centrala într-o locuință închiriată. Ce obligații are chiriașul / sursă foto: social media

Românii care locuiesc la bloc trebuie să respecte câteva reguli clare. Pe lângă cele pe care le știe toată lumea, proprietarii care dețin centrală termică trebuie să respecte mai multe proceduri. Dacă nu sunt atenți la ele, pot primi o amendă uriașă.

Cei care folosesc centrală termică în apartament trebuie să știe că nu e suficient doar să o aibă. Aceștia sunt obligați prin lege să urmeze regulile impuse, cei care nu o fac sunt sancționați prin amenzi foarte mari sau pot face chiar și închisoare, dacă situația este mai gravă.

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) este cel care a impus aceste măsuri de siguranță, astfel că românii cu centrală termică în apartamente sunt nevoiți să facă revizia tehnică.

Amenzi colosale pentru cei care nu respectă legea

Mulți dintre românii care și-au pus în apartamente centrală termică nu îi fac revizia tehnică obligatorie. Acest fapt poate duce la pericole iminente nu doar pentru locuitorii apartamentului, ci pentru întreg blocul. Din acest motiv Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis să ia o măsură de siguranță majoră.

Oamenii care dețin acest tip de încălzire în propriile locuințe au obligația de a face regulat revizia tehnică, dar și de a instala detectoare de gaz. Cei care nu țin cont de aceste condiții se pot alege cu amenzi de la 3.000 de lei până la 100.000 de lei. Ba mai mult, în cazul unor situații mai grave, aceștia riscă să fie pedepsiți cu închisoarea. ANRE a declarat că această măsură este esențială pentru siguranța apartamentelor.

Este esențial ca încăperile care găzduiesc instalații de gaze să aibă un volum minim de aer și să beneficieze de o ventilare adecvată pentru a preveni acumularea de gaze nocive, care pot pune în pericol locatarii. În acest context, instalarea detectoarelor de gaz devine o măsură esențială pentru asigurarea siguranței locuinței, a spus ANRE.

Cum se face revizia tehnică

Această procedură este foarte simplă și nu numai că te scapă de o posibilă amendă, dar și îți oferă siguranță. Revizia și verificarea sunt două lucruri diferite, însă se face de către un specialist care testează toate componentele centralei.

