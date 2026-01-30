Acasă » Știri » Cine trebuie să repare centrala într-o locuință închiriată. Ce obligații are chiriașul

Cine trebuie să repare centrala într-o locuință închiriată. Ce obligații are chiriașul

De: Irina Vlad 30/01/2026 | 21:48
Cine trebuie să repare centrala într-o locuință închiriată. Ce obligații are chiriașul
Cine trebuie să repare centrala într-o locuință închiriată. Ce obligații are chiriașul / sursă foto: social media

Codul Civil stabilește clar obligațiile dintre chiriași și proprietari, însă multe din reguli pot fi ajustate și adaptate prin clauze contractuale negociate de ambele părți. În cazul unei locuințe cu centrală, cine trebuie să plătească reparația centralei, de fapt?  

Conform prevederilor legale, închirierea unei locuințe vine cu reguli clare pentru ambele părți implicate. Obligațiile proprietarului și ale chiriașului sunt stabilite clar, negru pe alb, în Codul Civiș, însă, de cele mai multe ori, apar întrebări legate de cine plătește reparațiile atunci când există anumite defecțiuni în casă.

Chiriașul sau proprietarul: cine plătește reparația centralei?

Încă de la încheierea contractului, proprietarul are obligația de a preda locuința chiriașului într-o stare corespunzătoare de folosință: să asigure funcționarea instalațiilor sanitare (centrala termică), instalațiilor de alimentare cu apă, canalizare, gaze și electricitate.

În cazul reparațiilor majore, cum ar fi înlocuirea sau reparația unei centrale termice, proprietarul este obligat să suporte costurile. În cazul reviziei tehnice și periodice a centralei – care se efectuează o dată la doi ani, tot proprietarul trebuie să suporte aceste costuri. Revizia este considerată parte din obligația de a menține centrala într-o stare funcțională și sigură.

Cine trebuie să repare centrala într-o locuință închiriată. Ce obligații are chiriașul / sursă foto: social media
Cine trebuie să repare centrala într-o locuință închiriată. Ce obligații are chiriașul / sursă foto: social media

În cazul electrocasnicelor (mașină de spălat rufe/vase, frigider, aragaz etc), dacă fac parte din locuință la momentul închirierii și apar defecțiuni din cauza uzurii normale, proprietarul este obligat să le repare sau să le înlocuiască. Dacă defectele apar din cauza chiriașului (din neglijență sau utilizării improprii), atunci el poate fi solicitat să suporte costurile.

În paralel, chiriașul este responsabil pentru reparațiile minore din locuința închiriată, rezultate din uzura normală a elementelor din interior: întreținerea, repararea sau mici intervenții care nu afectează funcționabilitatea de bază a locuinței. De asemenea, chiriașul este obligat să folosească locuința cu prudență, având grijă de bunurile primite și să restituie locuința la încetarea contractului în starea în care a primit-o.

Cum arată locuința de 380.000 de euro în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor? Cât plătește chirie, lunar

Ce a pățit un chiriaș din Cluj-Napoca, după ce a „uitat” să plătească 1.400 euro, chiria pe ultima lună

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cadastru și intabulare în 2026. Care sunt actele necesare
Știri
Cadastru și intabulare în 2026. Care sunt actele necesare
Doliu la Hollywood! A murit Catherine O’Hara, celebra actriță din Singur acasă
Știri
Doliu la Hollywood! A murit Catherine O’Hara, celebra actriță din Singur acasă
Românii vulnerabili vor putea primi 1.200 de lei pe an pentru energie și gaze, iar furnizorilor li s-au promis 6 mld. lei la buget. Proiectul schemei care va înlocui plafonarea – SURSE
Mediafax
Românii vulnerabili vor putea primi 1.200 de lei pe an pentru energie și...
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una. După magistrați, atacă pensiile din zona de ordine publică și apărare. Polițiștii și militarii vor ieși la pensie mai târziu. Sunt vizate sute de mii de persoane
Gandul.ro
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vremea până în martie: ANM anunță patru săptămâni cu temperaturi neobișnuite
Mediafax
Vremea până în martie: ANM anunță patru săptămâni cu temperaturi neobișnuite
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
Click.ro
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric pentru cel mai temut avion care apără cerul României
go4it.ro
Record istoric pentru cel mai temut avion care apără cerul României
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una. După magistrați, atacă pensiile din zona de ordine publică și apărare. Polițiștii și militarii vor ieși la pensie mai târziu. Sunt vizate sute de mii de persoane
Gandul.ro
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cadastru și intabulare în 2026. Care sunt actele necesare
Cadastru și intabulare în 2026. Care sunt actele necesare
Doliu la Hollywood! A murit Catherine O’Hara, celebra actriță din Singur acasă
Doliu la Hollywood! A murit Catherine O’Hara, celebra actriță din Singur acasă
Călăul lui Mario Berinde a rupt tăcerea! Ce s-a întâmplat între cei doi adolescenți, înainte ...
Călăul lui Mario Berinde a rupt tăcerea! Ce s-a întâmplat între cei doi adolescenți, înainte de crimă: ”Mă teroriza, mă înjura!”
Românii cărora li se vor șterge datoriile. Sunt vizate 7.000 de persoane
Românii cărora li se vor șterge datoriile. Sunt vizate 7.000 de persoane
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 4.800 de euro. Terenul are 1100 de metri ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 4.800 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Șeful ANAF a făcut anunțul. Care sunt persoanele vizate de controale în 2026
Șeful ANAF a făcut anunțul. Care sunt persoanele vizate de controale în 2026
Vezi toate știrile
×