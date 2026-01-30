Cine trebuie să repare centrala într-o locuință închiriată. Ce obligații are chiriașul

Codul Civil stabilește clar obligațiile dintre chiriași și proprietari, însă multe din reguli pot fi ajustate și adaptate prin clauze contractuale negociate de ambele părți. În cazul unei locuințe cu centrală, cine trebuie să plătească reparația centralei, de fapt?

Conform prevederilor legale, închirierea unei locuințe vine cu reguli clare pentru ambele părți implicate. Obligațiile proprietarului și ale chiriașului sunt stabilite clar, negru pe alb, în Codul Civiș, însă, de cele mai multe ori, apar întrebări legate de cine plătește reparațiile atunci când există anumite defecțiuni în casă.

Chiriașul sau proprietarul: cine plătește reparația centralei?

Încă de la încheierea contractului, proprietarul are obligația de a preda locuința chiriașului într-o stare corespunzătoare de folosință: să asigure funcționarea instalațiilor sanitare (centrala termică), instalațiilor de alimentare cu apă, canalizare, gaze și electricitate.

În cazul reparațiilor majore, cum ar fi înlocuirea sau reparația unei centrale termice, proprietarul este obligat să suporte costurile. În cazul reviziei tehnice și periodice a centralei – care se efectuează o dată la doi ani, tot proprietarul trebuie să suporte aceste costuri. Revizia este considerată parte din obligația de a menține centrala într-o stare funcțională și sigură.

În cazul electrocasnicelor (mașină de spălat rufe/vase, frigider, aragaz etc), dacă fac parte din locuință la momentul închirierii și apar defecțiuni din cauza uzurii normale, proprietarul este obligat să le repare sau să le înlocuiască. Dacă defectele apar din cauza chiriașului (din neglijență sau utilizării improprii), atunci el poate fi solicitat să suporte costurile.

În paralel, chiriașul este responsabil pentru reparațiile minore din locuința închiriată, rezultate din uzura normală a elementelor din interior: întreținerea, repararea sau mici intervenții care nu afectează funcționabilitatea de bază a locuinței. De asemenea, chiriașul este obligat să folosească locuința cu prudență, având grijă de bunurile primite și să restituie locuința la încetarea contractului în starea în care a primit-o.

