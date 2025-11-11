Ce a pățit un chiriaș din Cluj-Napoca, după ce a „uitat” să plătească 1.400 euro, chiria pe ultima lună

Un chiriaș din Cluj-Napoca a ajuns în instanță după ce nu și-a plătit chiria pentru o singură lună, iar cazul său a devenit un avertisment pentru toți cei care întârzie cu plata. Proprietara locuinței a apelat la judecători, care i-au dat câștig de cauză și au decis ca bărbatul să achite integral datoriile restante.

Un incident petrecut recent în Cluj-Napoca ar trebui să fie un avertisment serios pentru toți chiriașii. Un bărbat a ajuns în instanță după ce a întârziat cu plata chiriei o singură lună. Proprietara imobilului din comuna Feleacu, județul Cluj, a decis să-l dea în judecată, iar autoritățile i-au dat dreptate în urmă cu câteva zile.

Ce a pățit un chiriaș din Cluj-Napoca

Potrivit deciziei Judecătoriei Cluj-Napoca, chiriașul nu a achitat chiria aferentă lunii februarie 2025 și nici o parte din luna martie. Conform contractului de locațiune semnat între cele două părți pe 11 iunie 2024, chiria lunară era stabilită la 1.400 de euro, iar documentul preciza clar că:

„Neplata chiriei în termen de 7 (șapte) zile de la data scadenței, duce la dreptul proprietarului de a constata rezilierea contractului, fără punere în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități judiciare sau extrajudiciare din partea sa.”

În motivarea hotărârii, instanța a amintit principiile esențiale din Codul civil: „Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.” (art. 1270 Cod civil) și „Neexecutarea obligațiilor contractuale este nejustificată, culpa debitorului prezumându-se prin simpla neexecutare” (art. 1548 Cod civil).

Câți bani trebuie să plătească chiriașul

Astfel, judecătorii au dispus ca bărbatul să achite proprietarei: 840 de euro, echivalentul în lei la data plății, reprezentând chiria restantă pentru perioada februarie – 18 martie 2025 (suma fiind redusă deoarece proprietara a reținut garanția depusă anterior), 8.251,9 lei pentru utilitățile neachitate, dobânda legală penalizatoare aferentă sumelor restante, calculată din 20 mai 2025 până la plata integrală și cheltuielile de judecată în valoare de 1.985 de lei.

Proprietara a transmis notificarea de evacuare după ce chiria nu a fost achitată, explicând că demersul său a fost motivat de dorința de a respecta contractul și de a recupera cheltuielile generate de neplata chiriei. Chiriașul a părăsit locuința la data de 18 martie 2025, însă restanțele financiare au rămas până la soluționarea cazului. Hotărârea este executorie de drept, însă poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la data comunicării.

