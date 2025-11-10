Acasă » Știri » Adevărul despre avionul care a creat vâlvă pe TikTok! Totul despre „mușamalizarea unui accident” și locația actuală a aeronavei

Adevărul despre avionul care a creat vâlvă pe TikTok! Totul despre „mușamalizarea unui accident” și locația actuală a aeronavei

De: Irina Rasoveanu 10/11/2025 | 22:54
Adevărul despre avionul care a creat vâlvă pe TikTok! Totul despre „mușamalizarea unui accident” și locația actuală a aeronavei
Ce se întâmplă cu avionul viral în mediul online?/ Sursa foto: TikTok
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3

Noi detalii despre avionul care a devenit viral pe TikTok, după ce a fost transportat pe DN1! A venit anunțul oficial în legătură cu aeronava. Adevărul a ieșit la iveală, după speculațiile de mușamalizare a unui accident aviatic. Află, în articol, unde se află acum avionul și cum va fi folosit!

În acest weekend, un avion Boeing 737 a fost transportat cu camionul pe străzile din București. Această imagine rară a dat startul mai multor ipoteze, printre care și cea conform căreia autoritățile ar încerca să mușamalizeze un accident aviatic. Aeronava a fost observată de către oameni pe linia de tramvai din zona Aerogării.

Mai apoi, camionul care îl transporta a continuat pe DN1 și a provocat un blocaj la ieșirea din București. După câteva ore, convoiul a fost văzut pe DN1A, la intrarea în Vălenii de Munte, unde de asemenea, traficul a fost blocat pe drumul cu o singură bandă de mers. Șoferii, uimiți de ceea ce văd, au filmat și distribuit imaginile.

Ce se întâmplă cu avionul viral pe TikTok

Aparatul de zbor este un Boeing 737-500, înmatriculat cândva ca YR-AMC și cumpărat de compania Blue Air în anul 2016. Avionul a fost produs în 1991 și folosit de compania germană Lufthansa până în anul 2016, atunci când a fost scos din uz.

Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Acum, aeronava a ajuns în zona Râșnov și urmează să intre într-un proces de transformare. Avionul care a stârnit vâlvă în mediul online va deveni un hotel de 5 stele, cu mai multe camere. Clienții se vor bucura de facilitățile unei cazări de lux.

„Pentru această investiţie a fost eliberat un certificat de urbanism, care are ca obiect transformarea unui avion real într-o unitate de cazare premium şi într-o atracţie turistică inovatoare.

Conceptul care mi-a fost prezentat este gândit astfel încât să se integreze armonios în peisajul natural şi să nu producă niciun fel de disconfort comunităţii. Dacă va fi realizat conform intenţiei, acest proiect ar putea deveni primul hotel de acest tip din România, aducând un plus de vizibilitate, inovaţie şi turism responsabil pentru Râşnov.

Primăria Râşnov va urmări respectarea tuturor normelor legale, urbanistice şi de mediu, astfel încât această iniţiativă privată să se dezvolte în mod echilibrat şi benefic pentru comunitate”, a spus primarul Horia Motrescu.

CITEȘTE ȘI:

Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! Îmi vine să intru în pământ”

Alertă pe aeroportul din Cluj! Toate zborurile, deviate către Sibiu. Ce s-a întâmplat

Tags:
Iți recomandăm
Jador și Oana Ciocan au publicat primele imagini cu chipul fiului lor. Cum arată micuțul Avraam
Știri
Jador și Oana Ciocan au publicat primele imagini cu chipul fiului lor. Cum arată micuțul Avraam
Un milionar rus și soția sa, găsiți morți în Dubai. Cum au încercat criminalii să scape de dovezi. Trei suspecți au fost arestați
Știri
Un milionar rus și soția sa, găsiți morți în Dubai. Cum au încercat criminalii să scape de dovezi.…
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și...
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu...
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin...
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile
Digi 24
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”....
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații...
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jador și Oana Ciocan au publicat primele imagini cu chipul fiului lor. Cum arată micuțul Avraam
Jador și Oana Ciocan au publicat primele imagini cu chipul fiului lor. Cum arată micuțul Avraam
Un milionar rus și soția sa, găsiți morți în Dubai. Cum au încercat criminalii să scape de dovezi. ...
Un milionar rus și soția sa, găsiți morți în Dubai. Cum au încercat criminalii să scape de dovezi. Trei suspecți au fost arestați
Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare, după doar trei săptămâni. Ce a declarat fostul președinte ...
Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare, după doar trei săptămâni. Ce a declarat fostul președinte francez
Noua materie pe care elevii ar putea să o învețe la școală. Autoritățile trag un semnal de alarmă părinților!
Noua materie pe care elevii ar putea să o învețe la școală. Autoritățile trag un semnal de alarmă părinților!
Marius Tucă Show începe marți, 11 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
Marius Tucă Show începe marți, 11 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
Imagini virale din chioșcul unei patiserii de la Gara de Nord! Un porumbel a încercat să „vândă” ...
Imagini virale din chioșcul unei patiserii de la Gara de Nord! Un porumbel a încercat să „vândă” și el la vitrină, dar tura i-a fost scurtă
Vezi toate știrile
×