Adevărul despre avionul care a creat vâlvă pe TikTok! Totul despre „mușamalizarea unui accident” și locația actuală a aeronavei

Noi detalii despre avionul care a devenit viral pe TikTok, după ce a fost transportat pe DN1! A venit anunțul oficial în legătură cu aeronava. Adevărul a ieșit la iveală, după speculațiile de mușamalizare a unui accident aviatic. Află, în articol, unde se află acum avionul și cum va fi folosit!

În acest weekend, un avion Boeing 737 a fost transportat cu camionul pe străzile din București. Această imagine rară a dat startul mai multor ipoteze, printre care și cea conform căreia autoritățile ar încerca să mușamalizeze un accident aviatic. Aeronava a fost observată de către oameni pe linia de tramvai din zona Aerogării.

Mai apoi, camionul care îl transporta a continuat pe DN1 și a provocat un blocaj la ieșirea din București. După câteva ore, convoiul a fost văzut pe DN1A, la intrarea în Vălenii de Munte, unde de asemenea, traficul a fost blocat pe drumul cu o singură bandă de mers. Șoferii, uimiți de ceea ce văd, au filmat și distribuit imaginile.

Ce se întâmplă cu avionul viral pe TikTok

Aparatul de zbor este un Boeing 737-500, înmatriculat cândva ca YR-AMC și cumpărat de compania Blue Air în anul 2016. Avionul a fost produs în 1991 și folosit de compania germană Lufthansa până în anul 2016, atunci când a fost scos din uz.

Acum, aeronava a ajuns în zona Râșnov și urmează să intre într-un proces de transformare. Avionul care a stârnit vâlvă în mediul online va deveni un hotel de 5 stele, cu mai multe camere. Clienții se vor bucura de facilitățile unei cazări de lux.

„Pentru această investiţie a fost eliberat un certificat de urbanism, care are ca obiect transformarea unui avion real într-o unitate de cazare premium şi într-o atracţie turistică inovatoare. Conceptul care mi-a fost prezentat este gândit astfel încât să se integreze armonios în peisajul natural şi să nu producă niciun fel de disconfort comunităţii. Dacă va fi realizat conform intenţiei, acest proiect ar putea deveni primul hotel de acest tip din România, aducând un plus de vizibilitate, inovaţie şi turism responsabil pentru Râşnov. Primăria Râşnov va urmări respectarea tuturor normelor legale, urbanistice şi de mediu, astfel încât această iniţiativă privată să se dezvolte în mod echilibrat şi benefic pentru comunitate”, a spus primarul Horia Motrescu.

