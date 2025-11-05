Acasă » Știri » Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! Îmi vine să intru în pământ”

Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! Îmi vine să intru în pământ”

De: Denisa Iordache 05/11/2025 | 15:44
Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport.
Lidia Buble a trăit rușinea vieții ei în aeroport, după cum a spus chiar ea. Artista a plecat cu bagajul plin cu de toate. Nu, nu doar haine sau produse de îngrijire personală, așa cum v-ați gândit. I-a fost teamă că nu va trece de securitate! Ce avea la ea? Vezi în rândurile de mai jos!

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste de la noi. Mereu sinceră și transparentă cu fanii ei, cântăreața i-a obișnuit pe internauți cu întâmplările comice prin care trece.

Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport

Recent, artista a postat o filmare cu peripeția ei din aeroport. După cum vă spuneam, Lidia Buble a plecat cu bagajul plin. Ei bine, nu doar cu haine. Vedeta a luat de la părinții ei plăcinte și tăiței pe care le-a cărat într-o pungă de rafie. Cu toate că a fost extrem de rușinată de situație, ea a împărtășit această întâmplare amuzantă cu fanii ei. Lidia Buble a mărturisit că era speriată că nu va reuși să ia mâncarea cu ea.

„Nu vă zic că-s cu rafia în aeroport, deci mi-e rușine de intru în pământ, uitați-vă. Sunt cu tăiței și cu plăcinta de măr după mine. Mi-e frică de scandalul pe care-l fac dacă nu mă lasă trec. Sunt cu rafia asta după mine. Deci mi-e rușine de mine să intru în aeroportul ăsta. În pământ. În pământ îmi vine să intru. Dacă nu mă lasă ăștia să trec cu plăcintele. Deci mi-a fost o rușine în avion de îmi vine să intru în pământ. Uitați-vă. Deci uitați-vă că… Deci nu se poate.”, a spus Lidia Buble.

Ajunsă cu bine în avion, vedeta a continuat povestea începută. Lidia Buble a mărturisit că rușinea a continuat atunci când a fost nevoită să roage un bărbat să îi urce punga de rafie în compartimentele speciale pentru bagaj, de sus.

„Am ajuns în avion și am vrut să las plasa acolo, la intrare, că mi-e rușine să mă duc acolo și în primele rânduri, unde era toată lumea, toți bărbații erau la costum. Eu cu plasa de rafie. L-am rugat pe un domn, era la costum. Tot aranjat, boboc. Zic: îmi puneți și mie vă rog, plasa asta cu tăiței sus? Deci nu… Eu, mai mare rușine, n-am mâncat de mult timp. Deci vă zic sincer. N-are sens.”, a continuat vedeta.

