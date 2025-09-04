Lidia Buble radiază în braţele lui Horaţiu Nicolau, dar nu uită trecutul! “O dragoste toxică!”

Lidia Buble a bifat o nouă performanță la cei 32 de ani ai săi! Vedeta și-a lansat noul album la care a muncit nu mai puțin de doi ani, într-un concert spectaculos. Artista susține că muzica este singura ei formă de expresie sinceră, iar trăirile sale de-a lungul anilor au fost transpuse în cele 11 melodii ale albumului său. Dincolo de cariera impresionantă, vedeta se bucură de momente frumoase și în viața personală, mai ales de când l-a cunoscut pe actualul său iubit, Horațiu Nicolau. Bărbatul o susține necondiționat pe cântăreață, iar Lidia Buble a vorbit despre relația lor și despre tot sprjinul pe care l-a primit de la partenerul său pe parcursul celor trei ani de relație. De asemenea, în interviul pe care l-a oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lidia Buble a vorbit despre femeia care i-a stricat relația, dar și cum a fost prezentă pe scenă.

Lidia Buble, despre relația cu partenerul ei, Horațiu Nicolau: „Mi-a dat aripi din prima zi”

CANCAN.RO: Lidia, în primul rând vreau să te felicit pentru eveniment și pentru noul album la care am înțeles că ai muncit mult și s-a văzut treaba asta.

Lidia Buble: Îți mulțumesc din suflet! Așa este, s-a muncit foarte mult la acest album, dar nu am muncit singură, ci alături de gașca mea minunată. A fost ca o eliberare pentru mine să muncesc la acest album pentru că practic este jurnalul sufletului meu pus pe note muzicale. Ce nu am avut eu curaj să vă spun niciodată în cuvinte, am pus pe versuri și pe note muzicale.

CANCAN.RO: Se spune că un artist așa se exprimă cel mai bine, prin muzică.

Lidia Buble: Dar eu numai așa știu să mă exprim, prin muzică, altfel când se oprește muzica și mă apuc să vorbesc, mă copleșesc atât de tare emoțiile. Asta s-a întâmplat și la concertul din seara asta, mai ales după piesa „Fragil”, în care nu șitu dacă ați observat, am cântat-o cu ochii închiși. Mi-am imaginat o conversație cu sufletul meu și când s-a terminat piesa mi-am dat seama că este momentul să vorbesc cu publicul. Aveam un speech pregătit și am uitat tot, dar sper că s-a simțit emoția și a ajuns unde trebuie.

CANCAN.RO: Când ai învățat să fii vulnerabilă în fața oamenilor?

Lidia Buble: Asta a venit odată cu experiența. Fragil nu înseamnă să fii slab, dimpotrivă, este un act de curaj, să îți arăți partea vulnerabilă, ne face să fim oameni. E firesc, nu putem să fim tot timpul stană de piatră, este normal să fim sensibili.

CANCAN.RO: Sunt 11 piese pe album, spune-mi care dintre ele reprezintă iubirea pe care o trăiești acum?

Lidia Buble: Piesa „Un bărbat mai bun” a doua parte. Aceasta este piesa contrast din album, în prima parte vorbesc despre o dragoste toxică din trecut. O relație în care credeam cumva că dragostea trebuie să doară, că este despre orgolii, iar apoi a apărut el: Un bărbat mai bun care m-a îmbrățișat așa cum sunt eu ca om, ca ființă. A fost aici prezent în seara asta, dar lui îi place să stea mai retras, mai în umbră. M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi în care ne-am cunoscut și pentru asta o să îi fiu veșnic recunoscătoare. Mă emoționez când vorbesc despre el.

CANCAN.RO: Am văzut că te-ai emoționat și când ai cântat piesa, deci mă gândeam că este posibil să fie pe aici.

Lidia Buble: Păi nu putea să lipsească tocmai el în seara asta. El a fost foarte implicat în întreg proces al concertului pe care l-ați văzut în seara asta. Mă bâlbâi, uite ce face iubirea din noi.

Cum a trecut peste trădare vedeta: „Prin muzică m-am vindecat”

CANCAN.RO: Am înțeles că urmează lucruri frumoase pe plan profesional. Urmează un concert la Sala Palatului?

Lidia Buble: Știi că fiecare artist visează să aibă concertul lui la Sala Palatului. Eu am mai cântat acolo, cu unii am avut piese lansate, cu alții am fost doar invitată, dar în viitorul foarte apropiat ne propunem să facem și noi acest lucru. Bineînțeles că o să fiți invitați și acolo.

CANCAN.RO: Vorbeam despre piesa „Maria”. E vorba despre aceeași Maria cu altă pălărie, o doamnă care a stricat relația

Lidia Buble: Da, ai văzut că a fost în seara asta aici? A fost o Maria cândva, dar nu pot să îi dezvălui numele, nu o cheamă așa, vă dați seama, dar a fost. Cred că în viața fiecăruia dintre noi, fie că ești tânăr sau mai înaintat în vârstă, apare la un moment dat o Maria sau un Marian pentru că și băieții pot trece prin asta

CANCAN.RO: Dar cum trecem peste situațiile de genul? Cum ai trecut tu peste?

Lidia Buble: Prin muzică, eu prin muzică mă vindec, pot să fac absolut orice.

CANCAN.RO: Cum a fost vara pentru tine?

Lidia Buble: Vara a fost foarte încărcată, nu cred că avem săptămână fără două, trei concerte, colindăm prin toată țara, dar mă bucur că mă întâlnesc cu oamenii, îmi trimit mesaje, fără ei nu aș fi ajuns atât de departe și pentru asta le mulțumesc!

