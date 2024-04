Lidia Buble a fost premiată în cadrul galei Premiile Unica 2024. Artista în vârstă de 30 de ani s-a făcut remarcată datorită aspectului său fizic natural, iar oamenii au apreciat-o întotdeauna pentru acest lucru. Vedeta spune mereu a mizat pe frumusețea naturală, însă nu s-a considerat niciodată o femeie frumoasă, deși iubitul ei îi spune mereu asta. Și, apropo de partenerul Lidiei Buble. Vedeta a vorbit despre relația cu omul de afaceri Horațiu Nicolau. Ce apreciază cel mai mult la bărbatul mai în vârstă cu 32 de ani decât ea, dar și când urmează nunta aflăm de la Lidia într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Lidia Buble a primit premiul pentru Fumusețea naturală și s-a declarat șocată. Artista a vorbit despre ce înseamnă pentru ea frumusețea, unde greșește generația actuală, dar și despre ce îi place iubitului la ea. În plus, Lidia a dezvăluit că Horațiu Nicolau este bărbatul pe care se poate baza în orice moment, așa că îl vede, în viitorca fiind tatăl copiilor ei. Dar mai întâi, au de pus la punct nunta.

Lidia Buble se vede mireasă alături de Horațiu Nicolau

(CITEȘTE ȘI: LIDIA BUBLE A PRIMIT INELUL VISAT DE LA MILIONARUL HORAȚIU NICOLAU DE ZIUA SA DE NAȘTERE)

CANCAN.RO: Felicitări pentru premiu, Lidia!

Lidia Buble: Mulțumesc din suflet! Să știi că acest premiu îți aparține și ție pentru că ești și mai frumoasă. Așa cum am spus, vreau să împart acest premiu cu toți cei care au curajul să fie asumați și unici. Eu asta consider că este frumusețea adevărată. M-a șocat acest premiu pentru că niciodată nu m-am considerat o femeie frumoasă și nici nu am primit complimente în acest sens. Mi s-a spus des că am o voce frumoasă, dar în rest, mai slăbuț. De aceea am fost șocată! Eu știu că acest premiu se referă la frumusețea care contează cu adevărat, iar aici mă refer la frumusețea interioară pe care ar trebui să o scoatem cu toții la iveală cât mai des posibil.

CANCAN.RO: Ți se pare că lumea a devenit în ultimii ani mai rea poate și din cauza contextului social?

Lidia Buble: Este posibil și treaba aceasta. Ce observ în jurul meu și nu îmi place deloc este că oamenii nu se mai acceptă așa cum sunt. Asta mă întristează. Sunt tot felul de filtre, toată lumea își dorește să arate ca X, Y, Z. Nimeni nu mai vrea să fie el. Până la urmă asta este frumos, faptul că Dumnezeu ne-a creat pe toți într-un mod unic și este cel mai tare lucru să fii unic pe acest Pământ. Nu vă mai lăsați învinși de hate-ul din online sau de toate părerile date de cei din jur. Dacă pentru voi frumusețea înseamnă cum v-a lăsat Dumnezeu, rămâneți așa. Nu vă lăsați induși în eroare.

CANCAN.RO: Am înțeles că ai un inel nou pe deget.

Lidia Buble: Este același de acum un an.

CANCAN.RO: Îl aștepți pe celălalt?

Lidia Buble: Nu îmi place să aștept nimic. Așa cum sunt adepta frumuseții naturale, sunt adepta naturalului în general în viață. Nu îmi place să-mi fac planuri, decât pe plan muzical. În rest, Îl las pe Dumnezeu să-mi coordoneze viața așa cum consideră El că este mai bine pentru mine. Când o să fie momentul, o să vină.

CANCAN.RO: Care este calitatea pe care o apreciezi cel mai mult la partenerul tău?

Lidia Buble: Sunt trei lucruri de care eu țin cont foarte mult atunci când vine vorba de o relație. Trebuie să existe respect, comunicare și, cel mai important, iubire necondiționată. Iubirea este cheia tuturor problemelor.

(VEZI ȘI: LIDIA BUBLE SE IUBEȘTE CU HORAȚIU NICOLAU, DAR NU SE AFIȘEAZĂ DELOC CU EL. MOTIVUL ARE LEGĂTURĂ CU TATĂL ARTISTEI)

Lidia Buble, înțeleasă dintr-o privire de Horațiu Nicolau: „Este de ajuns să mă uit la el că știe tot”

CANCAN.RO: Când ai o problemă înțeleg că te duci la el și îi spui, uite, am pățit asta. Te consolează sau este genul de bărbat care încearcă să și rezolve situația?

Lidia Buble: Nici nu trebuie să-i spun când am ceva. Este de ajuns să mă uit la el. E de ajuns o singură privire și știe tot. Dar da, comunic mult. Este important să comunicăm, să știm ce ne dorim, ce ne place. El deja le știe pe toate, nu mai trebuie să comunic nimic.

CANCAN.RO: Am văzut că îți conduce și mașina.

Lidia Buble: Se mai întâmplă, dar să știți că și eu îi conduc mașina lui. Uneori dacă el vrea să meargă cu mașina mea, merge, eu plec cu mașina lui.

CANCAN.RO: Este o relație de reciprocitate, respect și înțelegere.

Lidia Buble: Bineînțeles. Ca în familie, trebuie să împărțim lucrurile. Nu există e mașina mea sau a ta. Sunt mașinile noastre.

CANCAN.RO: Dacă tot vorbim de o familie. Îți dorești copii în viitorul apropiat?

Lidia Buble: Nu unul, mai mulți. Îmi doresc copii, dar sunt de modă mai veche. Mai întâi trebuie să existe o căsătorie, apoi să vină pruncii ca pe bandă rulantă că fac față.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.