Lidia Buble, bătută cu mătura în plină stradă de o femeie: „Mi-am dat seama că era cu…”

Incident neplăcut pentru Lidia Buble! Celebra artistă a povestit că a fost bătută cu mătura în plină stradă de o femeie. Cântăreței nu i-a venit să creadă și abia și-a revenit din șoc. Află, în articol, cum s-a petrecut totul!

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Dincolo de cariera muzicală, vedeta este foarte activă și pe Instagram, acolo unde a adunat peste 1,4 milioane de urmăritori. Artista obișnuiește să le împărtășească fanilor ei atât momentele fericite din viața sa, cât și situațiile mai puțin plăcute. De această dată, ea le-a povestit internuaților ce a pățit în plină stradă.

Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută pe stradă

Lidia Buble a povestit că, în timp ce se îndrepta către un salon de înfrumusețare, a observat o bătrânică întinsă pe stradă, chiar în dreptul unei treceri de pietoni. Artista nu a putut să tracă pe lângă ea fără să verifice dacă este bine.

Având un spirit civic bine dezvoltat, vedeta a oprit mașina și a întrebat-o pe femeie dacă este bine. În cele din urmă, cântăreața a coborât din autoturism pentru a-i oferi o mână de ajutor, însă situația a degenerat. Bătrânica a început să o lovească isteric pe Lidia Buble cu o mătură.

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit. Înainte să ajung la locație să mă fac superbă, văd o doamnă pe o trecere de pietoni, întinsă pe jos. Era în vârstă, avea vreo 70-80 de ani. Și zic: ‘Vai, săraca bătrânică’. Opresc lângă ea, avea multe bagaje pe lângă ea pe jos, și îi zic: ‘Doamnă dragă, vă ajut cu ceva? Sunteți bine?’. Mi-a zis că să o ajut, mă dau jos din mașină, mă duc să o ajut și m-a bătut cu mătura. Deci, când m-am dus lângă ea să o ridic, a început să dea în mine cu o mătură, dar isteric așa”, a povestit Lidia Buble.

Vedeta a mărturisit că nu și-a putut reveni din șoc după momentul groaznic prin care a trecut. Lidia Buble a observat, în cele din urmă, că femeia se afla sub influența alcoolului, însă nu se aștepta la o astfel de reacție din partea ei.

„Mi-am dat seama după că doamna era așa (n.r. sub influența alcoolului). Îmi zicea încontinuu să îi dau bani să își ia țigări. Când am văzut-o, i-am zis: ‘Lasă-mă în pace că mare țeapă mi-ai tras’. Deci, nu m-am așteptat în viața mea să iau bătaie pe stradă cu mătura de la bătrânică. Încă îmi revin din șoc. Nu îmi vine să cred”, a mai spus artista.

