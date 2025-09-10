Acasă » Știri » Lidia Buble, bătută cu mătura în plină stradă de o femeie: „Mi-am dat seama că era cu…”

Lidia Buble, bătută cu mătura în plină stradă de o femeie: „Mi-am dat seama că era cu…”

De: Irina Rasoveanu 10/09/2025 | 10:08
Lidia Buble a trecut printr-un incident neașteptat/ Sursa foto: Instagram

Incident neplăcut pentru Lidia Buble! Celebra artistă a povestit că a fost bătută cu mătura în plină stradă de o femeie. Cântăreței nu i-a venit să creadă și abia și-a revenit din șoc. Află, în articol, cum s-a petrecut totul!

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Dincolo de cariera muzicală, vedeta este foarte activă și pe Instagram, acolo unde a adunat peste 1,4 milioane de urmăritori. Artista obișnuiește să le împărtășească fanilor ei atât momentele fericite din viața sa, cât și situațiile mai puțin plăcute. De această dată, ea le-a povestit internuaților ce a pățit în plină stradă.

Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută pe stradă

Lidia Buble a povestit că, în timp ce se îndrepta către un salon de înfrumusețare, a observat o bătrânică întinsă pe stradă, chiar în dreptul unei treceri de pietoni. Artista nu a putut să tracă pe lângă ea fără să verifice dacă este bine.

Având un spirit civic bine dezvoltat, vedeta a oprit mașina și a întrebat-o pe femeie dacă este bine. În cele din urmă, cântăreața a coborât din autoturism pentru a-i oferi o mână de ajutor, însă situația a degenerat. Bătrânica a început să o lovească isteric pe Lidia Buble cu o mătură.

Zodia care își găsește stabilitatea financiară pe 12 septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu
Zodia care își găsește stabilitatea financiară pe 12 septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti...
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit. Înainte să ajung la locație să mă fac superbă, văd o doamnă pe o trecere de pietoni, întinsă pe jos. Era în vârstă, avea vreo 70-80 de ani. Și zic: ‘Vai, săraca bătrânică’. Opresc lângă ea, avea multe bagaje pe lângă ea pe jos, și îi zic: ‘Doamnă dragă, vă ajut cu ceva? Sunteți bine?’. Mi-a zis că să o ajut, mă dau jos din mașină, mă duc să o ajut și m-a bătut cu mătura. Deci, când m-am dus lângă ea să o ridic, a început să dea în mine cu o mătură, dar isteric așa”, a povestit Lidia Buble.

Vedeta a mărturisit că nu și-a putut reveni din șoc după momentul groaznic prin care a trecut. Lidia Buble a observat, în cele din urmă, că femeia se afla sub influența alcoolului, însă nu se aștepta la o astfel de reacție din partea ei.

„Mi-am dat seama după că doamna era așa (n.r. sub influența alcoolului). Îmi zicea încontinuu să îi dau bani să își ia țigări. Când am văzut-o, i-am zis: ‘Lasă-mă în pace că mare țeapă mi-ai tras’. Deci, nu m-am așteptat în viața mea să iau bătaie pe stradă cu mătura de la bătrânică. Încă îmi revin din șoc. Nu îmi vine să cred”, a mai spus artista.

Citește și: Lidia Buble radiază în braţele lui Horaţiu Nicolau, dar nu uită trecutul! “O dragoste toxică!”

Tags:
Iți recomandăm
Adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan a spus „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Știri
Adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan a spus „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Fosta soție a unui fotbalist român s-a căsătorit în mare secret. Blonda din showbiz e în extaz!
Știri
Fosta soție a unui fotbalist român s-a căsătorit în mare secret. Blonda din showbiz e în extaz!
Alarmă: Grup de drone la granița României. Două aeronave au fost trimise în zonă și a fost emis mesaj RO-Alert
Mediafax
Alarmă: Grup de drone la granița României. Două aeronave au fost trimise în...
Zodia care își găsește stabilitatea financiară pe 12 septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu
Gandul.ro
Zodia care își găsește stabilitatea financiară pe 12 septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti...
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație:...
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova...
Polonia, primul stat NATO care doboară drone rusești după încălcarea spațiului său aerian
Mediafax
Polonia, primul stat NATO care doboară drone rusești după încălcarea spațiului său aerian
Parteneri
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
Click.ro
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din...
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
WOWBiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este...
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț:
Antena 3
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o...
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Digi 24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
La ce distanță poți parca, DE FAPT, de trecerea de pietoni. Amenzi mai mari pentru oprirea sau staționarea lângă trecere
Promotor.ro
La ce distanță poți parca, DE FAPT, de trecerea de pietoni. Amenzi mai mari pentru...
Durere fără margini! Un tată s-a prăbușit și a murit la înmormântarea propriului fiu
kanald.ro
Durere fără margini! Un tată s-a prăbușit și a murit la înmormântarea propriului fiu
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia...
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
kfetele.ro
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de...
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
WOWBiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri...
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Surpriză la Apple Event de aseară: e cel mai mare update din istoria Apple?
go4it.ro
Surpriză la Apple Event de aseară: e cel mai mare update din istoria Apple?
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Vedeta Antena 1, la un pas de sinucidere din cauza soțului ei: „S-a despărțit de mine și m-a obligat să fac avort.. Îngrozitor prin ce a putut trece. Cel mai zguduitor detaliu pe care l-a făcut public
Viva.ro
Vedeta Antena 1, la un pas de sinucidere din cauza soțului ei: „S-a despărțit de...
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la 95 de ani o să recunoască!”
Fanatik.ro
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la...
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv
Fanatik.ro
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos...
S-a renunțat la schimbarea orei! Se păstrează permanent ora de vară. Unde s-a luat decizia
Capital.ro
S-a renunțat la schimbarea orei! Se păstrează permanent ora de vară. Unde s-a luat decizia
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit....
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Poți deveni proprietar pe un teren. Prima condiție, să îl utilizezi acest număr de ani. Ce spune legea din România
Capital.ro
Poți deveni proprietar pe un teren. Prima condiție, să îl utilizezi acest număr de ani....
Un pensionar a ales să-și părăsească țara pentru Thailanda, unde își trăiește visul cu 6000 de lei pe lună
evz.ro
Un pensionar a ales să-și părăsească țara pentru Thailanda, unde își trăiește visul cu 6000...
Horoscop RUNE septembrie 2025 cu maestrul Igor Vechersky. Luna transformărilor pentru toate zodiile
Gandul.ro
Horoscop RUNE septembrie 2025 cu maestrul Igor Vechersky. Luna transformărilor pentru toate zodiile
Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
as.ro
Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Ce NU s-a văzut la TV! IMAGINILE din club cu Manuela și fostul iubit au zguduit competiția Casa Iubirii:
radioimpuls.ro
Ce NU s-a văzut la TV! IMAGINILE din club cu Manuela și fostul iubit au...
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău
Fanatik.ro
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care...
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
Fanatik.ro
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00....
Știrile zilei, 4 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 4 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan a spus „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan a spus „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Fosta soție a unui fotbalist român s-a căsătorit în mare secret. Blonda din showbiz e în extaz!
Fosta soție a unui fotbalist român s-a căsătorit în mare secret. Blonda din showbiz e în extaz!
Orașul din România în care 1 kg de cartofi costă 7 lei! De ce sunt atât de scumpi
Orașul din România în care 1 kg de cartofi costă 7 lei! De ce sunt atât de scumpi
Mara Bănică, mamă modernă! Cum își trimite fiul la culcare folosind o aplicație mobilă
Mara Bănică, mamă modernă! Cum își trimite fiul la culcare folosind o aplicație mobilă
Furnizorul de energie care a prelungit oferta cu un preț fix, de 0.649 lei/kWh, pentru cei care semnează ...
Furnizorul de energie care a prelungit oferta cu un preț fix, de 0.649 lei/kWh, pentru cei care semnează un nou contract
De ce a slăbit Dwayne Johnson atât de mult. Motivele reale din spatele transformării sale surprinzătoare
De ce a slăbit Dwayne Johnson atât de mult. Motivele reale din spatele transformării sale surprinzătoare
Vezi toate știrile
×