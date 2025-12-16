Acasă » Știri » Actrița din „Groapa” a devenit mămică pentru prima dată. Cum s-a simțit în timpul sarcinii

Actrița din „Groapa” a devenit mămică pentru prima dată. Cum s-a simțit în timpul sarcinii

De: Andreea Stăncescu 16/12/2025 | 15:19
Actrița din „Groapa” a devenit mămică pentru prima dată. Cum s-a simțit în timpul sarcinii
Teona Stavarachi și Silviu Pașca au devenit părinți / Sursa foto: Pexels
Actrița din „Groapa”, Teona Stavarache, a devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume o fetiță, la doar câteva luni după ce și-a făcut publică relația cu Silviu Pașca. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată și se bucura de noua etapă pe care o trăiesc acum.

Teona Stavarache s-a făcut remarcată inițial în filmul „Ramon”, iar ulterior a obținut un rol important în serialul „Groapa”. De-a lungul timpului, actrița a ales să își țină viața personală departe de atenția publicului, motiv pentru care relația cu Silviu Pașca, cunoscut din cadrul emisiunii Vocea României, a fost confirmată oficial abia în momentul în care cei doi au anunțat că urmează să devină părinți.

Aceasta care o interpretează pe Alma în serialul „Groapa”, a trăit recent emoțiile nașterii primului copil. Tatăl fetiței a împărtășit vestea cu prietenii virtuali, scriind pe Facebook:

„Sunt tătic de fetiță”! Vă mulțumim pentru gândurile bune”, a scris Silviu Pașca pe rețelele de socializare.

Teona Stavarachi și Silviu Pașca au apărut pentru prima dată împreună, în mod oficial, la Gala Premiilor Gopo 2025, organizată în această vară la Teatrul Național din București. Tot atunci, cei doi au confirmat public că așteaptă un copil.

Sursa foto: Facebook

Ce spune actrița despre sarcină

A actrița a vorbit deschis despre perioada sarcinii. Teona Stavarachi a mărturisit că s0a simțit foarte bine, nu a avut stări de greață, însă în ultimul trimestru a fost mai dificil din cauza greutății acumulate.

„A fost ușoară, chiar a fost ușoară. Sunt foarte recunoscătoare că a fost așa, nu mi-a fost rău sau altceva. Acum pe final sigur că a început să fie un pic mai greoi și mersul, și trăitul, și tot. Depun mai mult efort cu fiecare lucru pe care îl fac, dar e frumos că știu că se apropie momentul”, a povestit Teona Stavarchi pentru Viva.

×