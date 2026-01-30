Donald Trump neagă că ar fi adormit în timpul unei ședințe de Cabinet. Ce spune că s-ar fi întâmplat, de fapt

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că nu a adormit în timpul ședinței de Cabinet din luna decembrie, atunci când a fost surprins de presă închizând ochii pentru perioade lungi de timp.

Liderul de la Casa Albă a negat că ar fi adormit și a spus, că, de fapt, s-a plictisit foarte tare în timpul ședinței respective, motiv pentru care a preferat să închidă ochii, scrie Reuters.

„Unii oameni au spus că am închis ochii. Uitați, totul devenise destul de plictisitor. Nu am dormit. Pur și simplu i-am închis pentru că voiam să plec naibii de acolo. Dar nu am adormit. De fapt, nu prea dorm așa de mult”, a declarat Trump.

Președintele SUA a vorbit despre această situație în cadrul unei ședințe de cabinet televizată, de 81 de minute, care s-a desfășurat într-un format mai scurt față de cel obișnuit. În vârstă de 79 de ani, Trump a încercat să respingă speculațiile despre vitalitatea sa. Acesta și-a lăudat capacitatea cognitivă în fața reporterilor, le-a ordonat consilierilor să dezvăluie mai multe întâlniri de pe agenda sa și, ocazional, a flirtat cu ideea unei candidaturi pentru un al treilea mandat, în ciuda limitei constituționale.

Donald Trump, acuzat că ar fi adormit în timpul unei ședințe de Cabinet

La începutul lunii decembrie 2025, în timpul ședinței Cabinetului, Trump a părut că a adormit în timp ce secretarul de stat Marco Rubio vorbea despre războiul din Ucraina. În cadrul respectivei ședințe, Trump a fost filmat în timp ce stătea cu ochii închii, iar în anumite momente părea periculos de aproape de marginea scaunului.

Casa Albă neagă, însă, că președintele ar fi ațipit. „Preşedintele Trump asculta cu atenţie şi a condus această şedinţă de cabinet maraton în toate cele trei ore”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat.

Câteva zile mai târziu, Trump a părut că a adormit din nou, de data aceasta în timp ce îi găzduia pe liderii din Rwanda și Republica Democrată Congo.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii

Propunerea Administrației Trump care ar putea distruge turismul american. Milioane de oameni ar putea refuza să mai vină în SUA