Ce boală gravă trădează tulburarea de vorbire a lui Donald Trump. Specialiștii i-au analizat ultimul discurs

De: Daniel Matei 30/01/2026 | 22:10
Sursa foto: Shutterstock

Psihologi de renume au sugerat că președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea prezenta semne de demență și că discursurile sale din ce în ce mai haotice și mai lungi ar putea fi un semn de logoree, o afecțiune în care cineva vorbește compulsiv și se chinuie să păstreze firul logic al discursului.

Speculațiile vin după o serie de apariții publice recente în care președintele în vârstă de 79 de ani a părut să piardă firul conversațiilor, să intre în divagații ciudate și să încurce detalii de bază, stârnind noi întrebări despre acuitatea sa mentală, scrie Daily Mail.

Criticii spun că devine din ce în ce mai greu de ignorat faptul că Trump pierde tot mai des firul conversațiilor sau că încurcă nume. Unii specialiști au mers chiar mai departe, sugerând că aparentele pierderi de memorie ale președintelui, problemele de limbaj, judecata slabă și agresivitatea crescândă ar putea corespunde semnelor clasice de demență.

Ce este logoreea?

Logoreea este o tulburare de vorbire caracterizată printr-un flux neîncetat de vorbire care poate deveni dificil de urmărit, nu doar pentru că cineva vorbește mult, ci pentru că gândurile sale deraiază în mijlocul propoziției, se întorc asupra lor sau se îndreaptă în direcții neașteptate.

Experții spun că se poate manifesta prin răspunsuri incoerente care nu ajung niciodată pe drumul cel bun, schimbări bruște de subiect și incapacitatea de a opri vorbitul chiar și atunci când ascultătorul încearcă în mod clar să schimbe subiectul.

Logopezii spun, de asemenea, că persoanele cu logoree pot domina conversațiile, vorbind peste ceilalți sau nereușind să înregistreze indiciile că altcineva vrea să vorbească.

Afecțiunea este asociată cu o serie de probleme subiacente, inclusiv demența și alte forme de afectare cognitivă, și poate apărea și în afecțiuni psihiatrice precum mania, o stare asociată cu tulburarea bipolară. Alte voci insistă că președintele este pur și simplu el însuși și subliniază că niciun medic care l-a examinat nu a diagnosticat o tulburare cognitivă.

Trump insistă că este într-o stare de sănătate „perfectă”, lucru pe care îl atribuie „geneticii bune”, și s-a lăudat în repetate rânduri că a „trecut cu brio” la un test cognitiv, deși criticii notează că testul include sarcini de bază, cum ar fi desenarea unui ceas, identificarea animalelor și amintirea unei liste scurte de cuvinte.

Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii

Propunerea Administrației Trump care ar putea distruge turismul american. Milioane de oameni ar putea refuza să mai vină în SUA

