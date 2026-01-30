Acasă » Știri » Cei mai frumoși iubiți – poza care arată ca un film american. Sweethearts din arhiva CANCAN

Cei mai frumoși iubiți – poza care arată ca un film american. Sweethearts din arhiva CANCAN

De: Paul Hangerli 30/01/2026 | 23:10
Cei mai frumoși iubiți – poza care arată ca un film american. Sweethearts din arhiva CANCAN
Nicoleta Luciu și Dinu Maxer, sursa- arhiva CANCAN.RO

Ce arhivă? O enciclopedie vie a showbiz-ului românesc. În arhiva CANCAN.RO găsești nu doar poze, ci epoci. Una dintre ele ne-a picat în mână și ne-a lăsat fără replică: Dinu Maxer și Nicoleta Luciu – sweethearts. Atât. Restul e artă.

Poza care nu are nevoie de descriere

Te uiți la fotografie și nu poți să nu-i admiri. Nici nu trebuie să știi cine sunt. Arată ca un cuplu vedetă. Amândoi frumoși de pică, potrivire maximă, chimie fără efort. Nu e doar decolteu, nu e doar styling. E stare. E genul de imagine care pare decupată dintr-o reclamă americană sau dintr-un film în care muzica intră fix când trebuie.

Mare talent, nene. Aici lăsăm poza să vorbească.

Nicoleta Luciu și Dinu Maxer, sursa- arhiva CANCAN.RO

Când au fost „ei doi” – o poveste care a ținut ani

În perioada respectivă, Dinu Maxer și Nicoleta Luciu s-au iubit cu foc. Șase, șapte, aproape opt ani – cifrele variază în funcție de amintiri, dar cert e că relația lor a fost una dintre cele mai mediatizate iubiri ale anilor 2000. Toată lumea îi vedea împreună, toată lumea paria pe un final cu verighete.

N-a fost să fie. Dar până acolo, au fost un cuplu-simbol: tineri, frumoși, ambițioși, cu cariere care creșteau sub ochii publicului.

Cum s-au cunoscut: Tele7 abc și începuturile

Povestea începe la Tele7 abc. Nicoleta era animatoare într-o emisiune, elevă în clasa a XII-a. Dinu venise să cânte – student la Medicină pe atunci. Ea cocheta cu ideea Medicinei, el i-a explicat traseul: șase ani de facultate, rezidențiat, alți ani de specializare. Nicoleta a tras linie: prea mult.

După liceu a urmat o școală postliceală la Fundeni, dar viața avea alte planuri. Miss România schimbase deja jocul. Castinguri, prezentări de modă, Castel Film. Nicoleta alerga ani la rând la probe și, paradoxal, nu lua rolurile: „Vreau o brunetă cu sânii mari” – și totuși nu prindea locul. Ironia showbiz-ului, varianta pură.

El – artist pop, ea – ascensiune fulger

La început, Dinu era mai cunoscut. Artist pop, piese dance difuzate, apariții TV. Apoi lucrurile s-au inversat. Nicoleta a explodat: Playboy, televiziune, seriale, notorietate.

Și totuși, Dinu spunea fără ezitare că nu se simte complexat. „Am pornit împreună. Dacă unul ajunge numărul unu, e o satisfacție pentru amândoi.” Declarații rare, mai ales într-o lume în care orgoliul mănâncă relații pe pâine.

„Primul bărbat din viața mea”

Una dintre cele mai comentate confesiuni ale Nicoletei a fost și cea mai simplă: Dinu a fost primul ei bărbat. Primul sărut. Prima iubire serioasă. I-a spus, el a crezut că glumește. Nu glumea.

Dinu, la rândul lui, a livrat replica de antologie:
„M-a cucerit cu sânii, dar m-am îndrăgostit de caracter.”

Tabloidele au explodat. Publicul a aplaudat. Replica a intrat în folclor.

Bustul, contractele și competiția cu Pamela Anderson

Nicoleta Luciu era, fără discuție, vedeta cu cel mai comentat bust din România. A pierdut contracte pentru că era „prea mult”. I s-a propus inclusiv micșorarea bustului. A refuzat. Pentru nimic în lume nu ar fi renunțat la centimetri – erau parte din brand.

Ca asistentă medicală la bază, știa riscurile operațiilor. Știa însă și adevărul simplu: bustul i-a adus bani, faimă și roluri. De la Miss România, la Playboy, la meteo în decolteu și până la emisiuni de top – criteriile erau „la vedere”.

Dinu? Declara calm: „Eu o iubesc oricum. O femeie trebuie să se simtă bine în pielea ei.”

Gelozia – mărul discordiei

Anii au trecut, carierele au crescut, iar gelozia a intrat în scenă. Momentul-cheie: telenovela „Lacrimi de iubire”. Nicoleta joacă scene fierbinți, inclusiv un striptease, alături de Lucian Viziru.

Pentru Dinu, a fost prea mult. Nu suporta ideea ca, nici măcar într-un film, femeia lui să fie atinsă de alt bărbat. Presa vremii a scris clar: gelozia a fost detonatorul despărțirii.

După separare, Nicoleta a urcat. Bani, popularitate, carieră în plină ascensiune.
Dinu a trecut printr-o perioadă mai tulbure – zvonuri, comparații, relații care semănau suspect de mult cu Nicoleta. Presa a fost crudă, ca de obicei.

Anii au așezat lucrurile. Azi, amândoi au alte vieți, alte familii, alte priorități.

Poza  surprinde un moment perfect. Nu ce-a fost înainte, nu ce-a fost după. Ci clipa în care doi oameni erau frumoși, îndrăgostiți și în sincron cu lumea.

Arhiva CANCAN nu e doar despre scandal. E despre memorie. Iar poza asta e dovada că, uneori, showbiz-ul românesc a avut și glamour autentic.

Sweethearts.
Și atât.

CITEȘTE ȘI: Jojo & „Țeavă” – când Bucureștiul a zis „pe bune?”: iubirea cu paiete, playboy-ul pleșuv și o poveste mai lungă decât DN1 vineri seara

 Iubire prezidențială, final de telenovelă. Elena Băsescu și Joe din Drumul Taberei – povestea care n-avea cum să se termine bine

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Știri
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Fact-check: A vândut documentarul „Melania” un singur bilet în Marea Britanie?
Știri
Fact-check: A vândut documentarul „Melania” un singur bilet în Marea Britanie?
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și...
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una. După magistrați, atacă pensiile din zona de ordine publică și apărare. Polițiștii și militarii vor ieși la pensie mai târziu. Sunt vizate sute de mii de persoane
Gandul.ro
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Atracție turistică spectaculoasă în Emirate. Dubaiul va avea o stradă din aur, parte a noului Gold District
Adevarul
Atracție turistică spectaculoasă în Emirate. Dubaiul va avea o stradă din aur, parte...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric pentru cel mai temut avion care apără cerul României
go4it.ro
Record istoric pentru cel mai temut avion care apără cerul României
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una. După magistrați, atacă pensiile din zona de ordine publică și apărare. Polițiștii și militarii vor ieși la pensie mai târziu. Sunt vizate sute de mii de persoane
Gandul.ro
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Gabi Bădălău, „îmblânzitorul” de bestii pe patru roți. Bianca Drăgușanu îl vrea în top, ...
Gabi Bădălău, „îmblânzitorul” de bestii pe patru roți. Bianca Drăgușanu îl vrea în top, dar universul îl pune la încercare
Fact-check: A vândut documentarul „Melania” un singur bilet în Marea Britanie?
Fact-check: A vândut documentarul „Melania” un singur bilet în Marea Britanie?
Ce mesaj i-a transmis Mihai Bendeac Mirei, după ce artista a anunțat despărțirea de Levi. Fanii și-au ...
Ce mesaj i-a transmis Mihai Bendeac Mirei, după ce artista a anunțat despărțirea de Levi. Fanii și-au dat coate!
Marymar a dat peste cap audiența, asortată perfect cu Cadillac-ul. Până și Kim Kardashian ar fi ...
Marymar a dat peste cap audiența, asortată perfect cu Cadillac-ul. Până și Kim Kardashian ar fi invidioasă
Multi-milionarul extravagant l-a altoit pe fostul „ginere”. Iubirea a declanșat războiul, iar finalul ...
Multi-milionarul extravagant l-a altoit pe fostul „ginere”. Iubirea a declanșat războiul, iar finalul e neașteptat!
Vezi toate știrile
×