Gabi Bădălău, „îmblânzitorul” de bestii pe patru roți. Bianca Drăgușanu îl vrea în top, dar universul îl pune la încercare

De când viața lui Gabi Bădălău se învârte în jurul Biancăi Drăgușanu, nimic nu mai e lăsat la voia întâmplării. Bine, poate doar luminile de poziție de la noul Lexus, dar asta e altă poveste, iar afaceristul a fost „înfrânt” de propriul bolid. N-a reușit să „îmblânzească bestia” nici în ruptul capului. Cert este că face tot posibilul să țină pasul cu diva supremă, iar semnele sunt clare. Sală cât curpinde, disciplină și un stil vestimentar upgradat. CANCAN.RO are imagini tari!

Gabi Bădălău e un bărbat atent. Din multe puncte de vedere, dar în ultima vreme, mai ales cu propriul look. Vizitele la sala de fitness sunt tot mai dese, iar ca să tragă mai cu spor de fiare, Gabi are grijă să fie și trendy. Altfel „intră” sala când porți un outfit ca la carte.

Ținuta aleasă a fost una „lucrată”, mai ceva ca bicepsul din dotare. Un trening negru, cu pantaloni largi, hanorac oversized și geantă. Da, geantă! Culoarea coniacului. Sau „camel”, dacă-l ia Bianca la bani mărunți, nu la propriu, ci din punct de vedere cromatic.

Gabi Bădălău, „învins” de noul Lexus

Întrebarea zilei: ce avea Gabi în geanta pe care a uitat să o închidă la plecare? A mai uitat el ceva, dar ajungem și acolo. Poate un prosop și o sticlă cu apă, ca tot omul. Poate niște batoane proteice din alea fancy cu aromă de caramel, poate un shake, ceva. Sau poate instrucțiunile de la Lexus. De ce spunem asta? Pentru că iubitul Biancăi Drăgușanu părea binedispus, la prima vedere, ba chiar ușor distrat, am putea adăuga. Avea o discuție telefonică, nu știm cu cine, poate primea indicații prețioase. Relația merge, stilul e și el updatat la nivelul divei, totul merge bine. Până când nu mai merge, și începe să facă figuri în plină stradă.

Când să pornească către sală, Lexusul nou-nouț a decis să-i testeze răbdarea. Luminile s-au încăpățânat să rămână aprinse. Degeaba s-a tot uitat Gabi pe geam, a analizat, s-a învârtit de câteva ori în jurul mașinii, nimic n-a funcționat. Problema era din interior. N-a apăsat butonul corect, ce să mai. Sperăm că nu face așa și la sală, și încurcă vitezele pe banda de alergare.

CITEȘTE ȘI – După ani de împăcări și despărțiri, Bianca Drăgușanu schimbă foaia! Relația cu Gabi Bădălău trece la alt nivel: “Mă face să mă simt…”

NU RATA – L-a costat mult cafeaua cu Bianca Drăguşanu! Gabi Bădălău a „încasat-o” la ieşire, dar divei supreme nici nu i-a păsat!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.