Fact-check: A vândut documentarul „Melania” un singur bilet în Marea Britanie?

De: Paul Hangerli 30/01/2026 | 23:30
Melania, sursa- captură social media MGM

Un zvon viral despre vânzarea unui singur loc a pus sub lupă documentarul „Melania”, produs de Amazon MGM Studios, după ce cifrele din box office-ul britanic au stârnit controverse.

Câte bilete a vândut, de fapt, „Melania” în Marea Britanie?

Documentarul, centrat pe Melania Trump, a fost lansat cu aproximativ 20 de zile înainte de a doua inaugurare a lui Donald Trump. Filmul este promovat drept o incursiune rară în viața uneia dintre cele mai discrete figuri din politica americană contemporană.

Însă, odată ajuns în cinematografe, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Așadar, nu este adevărat că documentarul „Melania” ar fi vândut un singur bilet în toată Marea Britanie. Totuși, adevărul nu este cu mult mai încurajator.

Afirmația virală provine de la Tim Richards, CEO-ul lanțului de cinematografe Vue, care a declarat presei că pentru o proiecție specifică, cea de la ora 15:10, într-o zi de vineri, la Vue Islington, fusese vândut un singur bilet (informație relatată de The Guardian).

Această declarație a fost rapid scoasă din context, decupată și distribuită masiv pe rețelele sociale, fiind prezentată drept dovada unui eșec național.

Imaginea de ansamblu rămâne însă sumbră:

Mai multe cinematografe au raportat zero bilete vândute; lanțul Cineworld a avut rezultate ușor mai bune; la Wandsworth s-au vândut patru bilete; la Broughton, cinci bilete.

Documentarul a fost lansat în peste 100 de cinematografe din Marea Britanie, o distribuție extrem de amplă pentru un film documentar. Chiar dacă afirmația „un singur bilet” este tehnic falsă, concluzia generală rămâne aceeași: interesul publicului este extrem de scăzut, aproape inexistent.

Amazon a cheltuit zeci de milioane pentru „Melania”. A meritat?

Potrivit informațiilor din industrie, Amazon MGM Studios ar fi plătit aproximativ 40 de milioane de dolari pentru achiziția documentarului, la care se adaugă încă 35 de milioane de dolari pentru promovarea globală. Investiția totală se ridică astfel la circa 75 de milioane de dolari.

Chiar și cele mai optimiste estimări indică încasări de doar 1–5 milioane de dolari în weekendul de debut din Statele Unite.

În același timp, Melania Trump ar fi câștigat personal 28 de milioane de dolari din acest acord. Licitația pentru documentar a avut loc imediat după alegerile din 2024, într-un moment în care multe corporații încercau să se recalibreze în perspectiva unei noi administrații Trump.

Un eșec financiar, dar un calcul strategic?

Din punct de vedere strict comercial, proiectul pare a fi o pierdere sigură pentru Amazon, având în vedere lipsa de interes din partea publicului.

Totuși, miza ar putea să nu fi fost doar financiară. Investiția poate fi interpretată și ca o mutare strategică sau politică, într-un context sensibil, în care relațiile cu o viitoare administrație Trump ar putea conta mai mult decât box office-ul.

În acest caz, ceea ce a cumpărat Amazon s-ar putea să nu fi fost doar un film.

