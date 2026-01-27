Acasă » Știri » Va apărea Wonder Man în Avengers: Doomsday? Marea întrebare a MCU pentru 2026, explicată

Va apărea Wonder Man în Avengers: Doomsday? Marea întrebare a MCU pentru 2026, explicată

De: Paul Hangerli 27/01/2026 | 23:30
Universul Marvel se pregătește pentru un an extrem de aglomerat, iar 2026 promite să fie unul definitoriu. Pe de o parte, își face debutul serialul Wonder Man, iar pe de altă parte, publicul așteaptă cu sufletul la gură filmul Avengers: Doomsday, programat pentru 18 decembrie 2026. Întrebarea care planează deja peste fanii MCU este simplă, dar uriașă: va face Wonder Man pasul de la Disney+ direct în echipa Avengers?

Wonder Man, noul pariu Marvel pentru 2026

Personajul Simon Williams, interpretat de Yahya Abdul-Mateen II, este una dintre cele mai așteptate adăugiri la galeria de eroi Marvel. Deși serialul nu a fost încă lansat, el a început deja să stârnească interes puternic în mediul online, iar primele reacții critice sunt neașteptat de entuziaste. Cu un scor foarte ridicat pe Rotten Tomatoes, Wonder Man are șanse să fie primit mai bine decât multe alte producții TV Marvel recente.

Totuși, istoria MCU ne arată că personajele din seriale ajung rareori membri oficiali ai Avengers. În cele mai multe cazuri, ele apar doar în cameo-uri sau roluri secundare, așa cum s-a întâmplat și în The Marvels. Acest precedent îi face pe fani să fie rezervați, dar contextul actual schimbă puțin datele problemei.

Distribuția care schimbă regulile jocului

Un argument important este distribuția. Alături de Yahya Abdul-Mateen II, serialul îl aduce înapoi pe Ben Kingsley, în rolul lui Trevor Slattery, un personaj deja cunoscut fanilor MCU din Iron Man 3 și Shang-Chi. Având în vedere greutatea acestor nume, este greu de crezut că Marvel Studios și Disney+ îi vor ține limitați doar la micul ecran.

Mai mult, Trevor Slattery are deja o legătură directă cu Shang-Chi, care este confirmat pentru Avengers: Doomsday. Astfel, scenariul în care Shang-Chi îl introduce pe Wonder Man în lupta finală devine din ce în ce mai plauzibil.

Legătura-cheie: Destin Daniel Cretton

Un alt detaliu deloc întâmplător este faptul că Destin Daniel Cretton, regizorul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), este implicat direct și în serialul Wonder Man, alături de Andrew Guest. Această continuitate creativă sugerează că Marvel construiește intenționat punți între proiecte, iar Wonder Man ar putea avea un rol mult mai mare în povestea generală a MCU.

Cât de puternic este Wonder Man?

Dacă Simon Williams ajunge în rândurile Avengers, balanța de putere se schimbă radical. Noul nucleu al echipei include deja personaje extrem de puternice, precum Sentry și Thor. Wonder Man ar putea deveni unul dintre cei mai redutabili membri, cu abilități care includ forță supraomenească, viteză, fiziologie bazată pe energie ionicӑ, simțuri amplificate, manipulare electromagnetică și chiar modificarea dimensiunii corpului. În benzile desenate, puterea lui este comparabilă cu cea a lui Thor sau Hulk.

Ce spune creatorul serialului

Andrew Guest, co-creatorul Wonder Man, a sugerat într-un interviu că Marvel preferă să lase fiecare proiect să-și găsească publicul. Dacă personajul prinde, el poate fi integrat mai departe în MCU, exact așa cum s-a întâmplat și cu Trevor Slattery. Declarația lasă ușa larg deschisă pentru o eventuală apariție în Avengers: Doomsday.

Deși nimic nu este confirmat oficial, toate indiciile duc în aceeași direcție: Wonder Man are șanse reale să apară în Avengers: Doomsday, fie printr-o scenă post-credits, fie ca aliat-cheie adus în luptă de Shang-Chi. Dacă se va întâmpla acest lucru, 2026 ar putea marca nu doar debutul unui nou erou, ci și o schimbare majoră în strategia Marvel de a integra serialele Disney+ direct în marile evenimente cinematografice ale MCU.

