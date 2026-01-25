Acasă » Știri » Lovitură pentru gameri! Nvidia ar putea face plăcile video aproape imposibil de cumpărat la prețul corect

De: Paul Hangerli 25/01/2026 | 23:30
Nvidia GPU, sursa- captură social media Linux Tech Tips

Potrivit surselor din industrie, schimbările recente de politică internă de la Nvidia riscă să declanșeze o nouă rundă de scumpiri pe piața plăcilor grafice. Pentru pasionații de jocuri și utilizatorii care plănuiesc un upgrade de PC în perioada următoare, veștile nu sunt deloc încurajatoare.

Creșterea prețurilor la hardware este deja o povară serioasă pentru gamerii de PC, iar situația ar putea deveni și mai complicată. Conform unor rapoarte recente, Nvidia ar fi decis să anuleze programul său de stimulente pentru parteneri, cunoscut sub numele de OPP. Acest mecanism avea rolul de a încuraja producătorii terți și retailerii să vândă plăcile grafice la MSRP, adică prețul recomandat oficial de producător.

Odată cu eliminarea acestui program, controlul asupra prețurilor devine mult mai slab. YouTuberul de hardware Der8auer avertizează că efectele ar putea fi imediate și vizibile: fără stimulente financiare, comercianții nu mai au niciun motiv să respecte prețurile anunțate inițial. În aceste condiții, MSRP-ul „practic nu mai există”, iar plăcile grafice ar putea ajunge rapid la valori mult peste cele promise la lansare.

Această decizie vine într-un context deja tensionat, marcat de penuria de cipuri și de costurile ridicate de producție. În paralel, Nvidia pare tot mai concentrată pe maximizarea profitului, chiar dacă asta înseamnă sacrificarea accesibilității pentru consumatori. Analiștii din industrie avertizează că șansele de a vedea o stabilizare reală a prețurilor sunt minime pe termen scurt, unii estimând că situația nu se va îmbunătăți mai devreme de 2028.

Pe lângă modificările de politică comercială, Nvidia pare să-și ajusteze și strategia de producție. Potrivit informațiilor citate de PC Gamer, compania ar reduce livrările pentru RTX 5070 Ti în favoarea modelului RTX 5080. Ambele folosesc același cip GB203, însă varianta premium aduce un profit mai mare per unitate vândută.

Această alegere ridică semne de întrebare, mai ales pentru gamerii care sperau la un raport mai bun între preț și performanță în segmentul mediu. În plus, circulă zvonuri conform cărora Nvidia ar putea readuce pe piață modele mai vechi de GPU-uri, la prețuri care nu reflectă neapărat vechimea tehnologiei. Pentru mulți utilizatori, perspectiva de a plăti mai mult pentru hardware din generații anterioare este greu de acceptat.

Per ansamblu, direcția actuală nu pare favorabilă nici pentru comunitatea de gameri, nici pentru imaginea companiei pe termen lung. Disponibilitatea redusă, prețurile ridicate și accentul pus pe modelele premium riscă să erodeze încrederea consumatorilor. Rămâne de văzut dacă Nvidia își va ajusta strategia sau dacă presiunea de pe piață va continua să crească.

